Hemsbach/Laudenbach/Hirschberg: Streit ums Gehwegparken – Anwohner kämpft für freie Wege

Laudenbach/Hemsbach/Hirschberg. Gehwegparken ist eigentlich nicht erlaubt, wurde aber dennoch jahrzehntelang geduldet. Der sogenannte Falschparkererlass aus dem baden-württembergischen Verkehrsministerium will dem ein Ende bereiten. In einer kleinen Straße in Laudenbach schwelt seit einigen Jahren ein Konflikt, der einen Vorgeschmack auf das gibt, was den Kommunen in Zukunft droht.