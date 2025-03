Heute vor fünf Jahren: Erster Coronafall in Weinheim

Weinheim. Auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass in Weinheim der erste Coronafall bestätigt wurde. Nur vier Tage später, am 12. März 2020, wurde im Rathaus bereits ein Krisenstab gebildet, der fortan die Umsetzung der Vorschriften organisierte, die vom Bund, dem Land und dem Kreisgesundheitsamt anfangs beinahe täglich erlassen wurden, um die Menschen vor einer Pandemie zu schützen, deren Tragweite noch niemand so richtig einschätzen konnte.