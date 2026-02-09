In eigener Sache

Hinweis an Leser der WNOZ-Printausgabe: Verzögerungen bei Zustellung möglich

Krankheitsbedingte Ausfälle in der Logistik können aktuell die Zustellung unserer Printausgaben verzögern. Leserinnen und Leser haben eine digitale Alternative.

Weinheim. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle in unserer Logistik kann es derzeit vereinzelt zu Verzögerungen bei der Zustellung der gedruckten Ausgabe der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung kommen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

Damit Sie trotzdem frühmorgens bestens informiert sind, richten wir Ihnen auf Wunsch kostenlos einen befristeten Zugang zu unseren digitalen Ausgaben der Weinheimer Nachrichten / Odenwälder Zeitung ein. Registrieren Sie sich einfach unter www.wnoz.de/digitaler-probemonat oder rufen Sie unseren Leserservice an: 06201 81333.

