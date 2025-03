Hirschberg: Kinderkrippe im Ortsteil Leutershausen muss schließen

Hirschberg. Es war die erste Krippe in Hirschberg: 2007 ist die Krippe in der Leutershausener Bahnhofstraße für zehn Kinder eröffnet worden. Durch den Anstieg der Kinderzahlen wurde sie 2013 zweigruppig und somit auf 20 Kinder erweitert. Mit dem gestiegenen Betreuungsbedarf wurden zwei weitere Krippen in Großsachsen und in der Karlsruher Straße eröffnet und der Postillion e.V. konnte seitdem 70 Plätze anbieten, teilt der Verein in einer Presseerklärung mit.