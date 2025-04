Waldkindergarten in Hirschberg reduziert Plätze

Hirschberg. Die Kinderzahl in Hirschberg sinkt. Damit werden immer weniger Krippen- und Kindergartenplätze benötigt. Die Folge liegt auf der Hand: kirchliche und private Träger reduzieren ihr Angebot. Der katholische Kindergarten in Leutershausen hat innerhalb kurzer Zeit zwei Gruppen stillgelegt. Jetzt folgt der AWO-Waldkindergarten (Am Kohlbach) in Großsachsen.