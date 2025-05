Hirschberg: Neue Toilette auf Leutershausener Friedhof kostet weniger

Hirschberg. Das war dem Ausschuss für Technik und Umwelt dann doch zu teuer. Ursprünglich sollte der Umbau der Toilettenanlage mit Errichtung eines behindertengerechten WCs auf dem Friedhof in Leutershausen 105.000 Euro kosten. In der Sitzung vom 1. April erhielt die Verwaltung den Auftrag, eine neue und vor allem günstigere Variante zu erstellen. Genau dies tat sie auch. Die Kosten liegen nun bei 85.000 Euro. Der Gemeinderat befürwortete in seiner jüngsten Sitzung einstimmig diese neue Variante. Diese sieht vor, lediglich das derzeitige Herren-WC umzubauen und zusätzlich mit einem Urinal zu versehen. Das Damen-WC wird nicht saniert und als Abstellraum genutzt. Folglich gibt es auf dem Friedhof in Leutershausen nur noch einen WC-Raum, den alle nutzen können, sowie einen Abstellraum.