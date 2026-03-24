Hirschberg: Unbekannter beschädigt Toyota - Zeuge liefert wichtige Hinweise
Ein unbekannter Autofahrer beschädigt einen geparkten Toyota in Hirschberg und macht sich aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtet den Unfall und liefert womöglich den entscheidenden Hinweis.
Hirschberg. Ein unbekannter Autofahrer hat einen geparkten Toyota im Hirschberger Ortsteil Leutershausen beschädigt und ist im Anschluss abgehauen. Nach Angaben der Polizei soll der Unfall in der Hölderlinstraße im Vorbeifahren passiert sein. Glücklicherweise hatte ein Zeuge den Unfall gesehen und brachte anschließend zwei Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos an. Auf einem hatte er die Unfallzeit notiert, auf dem anderen das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers.
Weitere Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1003 0 zu melden. (heh)