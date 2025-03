Hirschberg: „Winterbutze“ soll wieder brennen - Sommertagszug am Sonntag

Hirschberg. Der Sing- und Volkstanzkreis zeichnet auch in diesem Jahr wieder, unterstützt von der Gemeinde, für den Sommertagszug verantwortlich, der am Sonntag, 23. März, im Ortsteil Leutershausen stattfindet. Der Verein erklärt dazu, dass die symbolische Verbrennung des Winters alljährlich am Sonntag „Laetare“ stattfindet.