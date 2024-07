Hitze-Hotspots an der Bergstraße

Nach dem doch eher kühlen und nassen Frühling und Frühsommer wird sich so mancher Bergsträßer über die mittlerweile gestiegenen Temperaturen freuen: Eiscafés, Schwimmbäder und schöne Stunden im Garten locken. Dem einen oder anderen dürften die Temperaturen an und über 30 Grad schon wieder zu heiß sein. Dabei kommen die Bürger in weiten Teilen des Kreises schon seit Jahrzehnten überdurchschnittlich ins Schwitzen.