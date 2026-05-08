Immer mehr Waschbären auf Hemsbacher Gemarkung

Hemsbach. Sie haben schwarze Gesichtsmasken wie die Disney-Panzerknacker, und wenn sie mit den kleinen Pfoten ihr Futter säubern, wirken sie ausgesprochen liebenswert. Trotzdem können Waschbären sich zu „einer richtigen Plage“ auswachsen. Das jedenfalls ist die Erfahrung von Jäger Claas Andreae. Er hat in den vergangenen Jahren einen dramatischen Anstieg ihrer Population auf Hemsbacher Gemarkung ausgemacht und sagt: „Das ist eine invasive Art, und in den kommenden Jahren sind da einige Konflikte zu erwarten.“

Er steht damit im Widerspruch zu einem Trend, der gerade in den sozialen Medien zu beobachten ist: Dort kann man Videos sehen, in denen Waschbären gepäppelt, aufgezogen und zum Teil als niedliche Hausgenossen gehalten werden. Davon abgesehen, dass nicht immer klar ist, in welchem Umfang da mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet wird und wie viel man von diesen nett erzählten Geschichten glauben kann, erklärt der Jäger kategorisch: „Das sind keine Haus-, sondern Wildtiere. Jeder, der sie schon einmal in der Natur beobachtet hat, weiß das. Mit der Haltung im Haus tut man ihnen nichts Gutes.“

Randale am Mülleimer

Und was genau meint er mit den Konflikten? Die Tiere würden zum Teil auf Dachböden wohnen: „Die zerstören Ihnen Ihr ganzes Haus. Sie machen die Isolierung kaputt, ruinieren sogar das Dach und sch... alles zu, und sie randalieren an Mülltonnen.“ Harte, aber auch gut beweisbare Worte. Vor mehr als 90 Jahren wurden einzelne Tiere in Hessen ausgesetzt.

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Erst einmal tat sich wenig, sagt Gerhard Röhner . „Sie waren länger in einem Gebiet, dann kam es auf einmal zur Ausbreitung.“ Der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Hemsbach/Laudenbach hat sich mit dieser Entwicklung beschäftigt und vergleicht sie mit der anderer invasiver Arten wie etwa der Türkentaube.

In beiden Fällen eroberten die Tiere nach anfänglicher „Zurückhaltung“ allmählich die Landstriche der Umgebung und waren schließlich im gesamten Bundesgebiet anzutreffen. Bei den Waschbären erklärt er sich das mit deren Anpassungsfähigkeit in puncto Nahrung: „Sie räumen Mülleimer aus. Wenn dann alles in der Gegend herumliegt, werden oft Jugendliche verdächtigt, und in Wirklichkeit war der Waschbär schuld.“

Sogar giftige Kröte auf Speiseplan

Das würde ihn vermutlich gar nicht so sehr stören, fährt Röhner fort. Was ihm aber wirklich Sorgen macht, ist die Art, wie sich die kleinen Tiere auch über Amphibien hermachen. Gerade im Bereich des Naturschutzgebiets Rohrwiesen sind deren Bestände in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen (die WN berichteten).

Etwas weiter südlich, in Dossenheim, sei das Jagdverhalten der Bärchen am besten dokumentiert, kommen doch dort seltene Arten wie die Gelbbauchunke oder die Wechselkröte vor. Die Letztere schützt sich durch ein leicht giftiges, unangenehm riechendes Sekret, das Fraßfeinde abschreckt. Der Waschbär hat aber auch dieses Problem gelöst, wie Röhner berichtet: „Er dreht sie auf den Rücken, reißt ihr mit dem Nagel den Bauch auf und frisst sie praktisch aus.“

Die Naturschützer haben auch schon Filmaufnahmen gemacht, die einen Waschbären beim „Ausräumen“ eines Teichs zeigen: Er treibt Kaulquappen mit seinen Vorderpfoten zusammen und fischt sie dann aus dem Wasser. Röhner ist deshalb ein Verfechter der Waschbären-Bejagung: „Das ist absolut in unserem Sinne. Die Zahlen der Population gehen ja zum Teil exponentiell nach oben.“

„Faszinierende Tiere“

Das bestätigt Andreae. Er kann zwar keine Angaben über die Zahl der hier lebenden Tiere machen, führt dafür aber Statistiken über die „Strecken“, also die Zahl der gejagten Kleinbären: „Bis 2020 habe ich jährlich höchstens einzelne Tiere erlegt, jetzt sind es 20 bis 30 in einem Jahr.“ Und das, obwohl er die Bejagung nicht intensiviert hat. Die Tiere dürfen erlegt werden, aber nur zu bestimmten Zeiten. Ist der Nachwuchs noch klein und auf die Alten angewiesen, genießen sie Schutz: „Man darf keine Elterntiere erlegen.“ Zwischen August und Februar ist dann allerdings Saison. Das Fleisch des Waschbären ist nicht genießbar, weil er bei der Wahl seiner Nahrung nicht besonders wählerisch ist. Das Winterfell der Bärchen wurde dagegen vor allem in früheren Zeiten verwendet – und wieder ist es Walt Disney, dessen Comics daran erinnern, tragen doch die Entchen Tick, Trick und Track Mützen aus Waschbärenfell, an denen die Schwänze der Tiere baumeln.

„Es ist nicht besonders schwer, sie zu fangen“, erklärt Andreae weiter: Dazu kommen Fallen zum Einsatz, in die Waschbären tappen, weil sie von Natur aus neugierig sind. Eine Sache ist für den Jäger klar: „Die Waschbären sind gekommen, um zu bleiben. Dass sie in die Orte hineingehen, wird sich nicht aufhalten lassen.“ Auch Menschen, die eigentlich gegen die Bejagung seien, würden ihre Meinung ändern, wenn sie einmal „Bären-Randale“ unter ihren Dächern gehabt hätten.

Trotzdem findet der Jäger: „Sie sind faszinierende Tiere.“ Deren Lebensräume aber eigentlich im Wald und an Bachläufen sind. „Dort sind sie so gut versteckt, dass man sie kaum sieht“, sagt Röhner. Das Problem ist nur, dass sie sich nicht gar zu sehr vermehren dürften, um andere Arten nicht in Gefahr zu bringen.