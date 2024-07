Seine Fingerfertigkeit zeigt sich nicht nur als Bassist einiger Weinheimer Bands, sondern auch in der Werkstatt: Spielt Leon Walther mehrere Konzerte im Jahr mit „Dr. Woggle and the Radio“, so betritt er fortan als Schreiner eine weitere Bühne – die der Selbstständigkeit. Dem jungen Weinheimer Schreinermeister wurde seine Leidenschaft für das traditionelle Handwerk ebenso wie für die Musik quasi in die Wiege gelegt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Tipps vom Schreiner:



Wer sich wohnlich verändern möchte, für den hat Leon Walther drei Tipps: 1. Eine erste Idee und Vorstellung haben.

2. Sich fachmännisch beraten lassen über das Zusammenspiel zwischen Farben und Materialien.

3. Nachhaltig sein: ein zeitloses Design wählen, an dem man sich nicht schnell „sattsieht“, sowie eine bewusste Materialauswahl und ein qualitativ hochwertiges Produkt bevorzugen.



Wir treffen den 27-Jährigen zu einem Gespräch zwischen Sägespänen und Maschinen. In der Werkstatt spricht er über seinen modernen Blick auf ein traditionelles Handwerk, über die Bretter, die ihm die Welt bedeuten, und darüber, wie viel Wahrheit in dem Satz steckt: „Zeig’ mir, wie du wohnst, und ich sag’ dir, wer du bist.“

Bereits in fünfter Generation

Draußen ist es auffällig leise. Nur ab und an hört man die Vögel rund um die Werkstatt im Industriegebiet zwischen Weinheim und Hirschberg zwitschern. Die Stille wird nur vom Brummen der Maschinen unterbrochen. „Das kann richtig laut werden, wenn gesägt wird“, sagt Leon Walther bei einem Rundgang durch die Werkstatt und reicht große Kopfhörer weiter.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Leon Walther wurde seine Leidenschaft für das Schreinerhandwerk und für die Musik quasi in die Wiege gelegt: Wie sein Vater Arno Spilger (links), der im Odenwälder Shantychor aktiv ist, will der Bassist beides miteinander verbinden.

Bereits in fünfter Generation hat sich seine Familie dem Schreinerberuf verschrieben. Seit 1968 fallen an dieser Stelle Späne – und Ideen werden verwirklicht. Eine ganz eigene Tradition in diesem traditionellen Handwerk, in die der 27-Jährige gerne einsteigt. „Für mich war relativ schnell klar, dass ich diesen Beruf wähle“, erklärt er. Sein Vater Arno und sein Onkel Thilo Spilger haben ihm von klein auf gezeigt, „was ein Schreiner so macht“ – inklusive selbst gebautem Spielzeug. Doch bis es so weit war, dass Leon Walther in die großen Fußstapfen trat, nahm er ein paar Umwege – inklusive Wellen über das Meer.

Ein selbst gebautes Surfbrett

Nach dem Abitur arbeitete er als Volunteer in Südamerika und dort zum ersten Mal beruflich mit dem Material Holz. Mit so großem Spaß, dass der Berufswunsch Lehrer, mit dem er kurze Zeit liebäugelte, wieder verworfen wurde. Was folgte, waren eine Schreinerlehre in Birkenau, einige Gesellenjahre und ein mehrmonatiger Aufenthalt in Portugal, um dort weitere Berufserfahrung zu sammeln. „Mit meinem Chef ging es morgens vor der Arbeit zuerst ans Meer zum Surfen und danach in die Werkstatt“, erinnert sich Leon Walther. Übrigens: Ein eigenes Surfbrett hatte er sich auch schon einmal gebaut.

Wieder zurück in Deutschland besuchte er die Meisterschule. Und nun möchte er mit seiner eigenen Firma Fuß fassen. „Es ist ein uraltes Handwerk, das sich stets weiterentwickelt und gerade deshalb so spannend ist“, erklärt er in der Werkstatt stehend, die sein Großvater Fritz vor 56 Jahren an diesen Standort brachte.

Foto: Gian-Luca Heiser Leon Walther ist Bassist bei der Weinheimer Band "Dr. Woggle and the Radio". Unser Bild entstand bei einem Konzert im Sommer 2023.

Neun Maschinen zum Zuschnitt und Aushobeln, zum Schleifen und Fräsen bis zu den Feinarbeiten und zur Montage stehen in der rund 500 Quadratmeter großen Halle. Doch nicht alles können die Maschinen übernehmen, so wird der letzte Schliff mit Hobeln und weiterem Werkzeug immer von Hand gefertigt – bevor das Möbelstück die Halle verlässt. Präzision und Liebe zum Detail sind hier gefragt.

Theke trägt seine Handschrift

Leon Walther hat neben der Musik also eine weitere große Leidenschaft gefunden. Wenn man ihn nicht im Proberaum findet, dann also ganz sicher in der Werkstatt. Gerade hat er in vielen Arbeitsstunden eine Theke für ein neues Ladengeschäft in der Weinheimer Bahnhofstraße fertiggestellt. Auch arbeitete er bereits mit einem befreundeten Innenausstatter, der sich ebenfalls selbstständig gemacht hat, zusammen. All das zeigt: Die „jungen Wilden“ haben in der traditionellen Handwerksszene viel vor und bereichern diese mit frischen Ideen, indem sie Möbel „neu denken“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Interaktiv und nachhaltig

„Ich habe mich für das Schreinerhandwerk entschieden, weil es ein traditioneller Beruf ist, der sehr modern und immer sinnvoll ist. Man arbeitet mit einem schönen Werkstoff, kann unendlich kreativ sein und mit seinen Händen etwas erschaffen, das bleibt“, sagt er. „Nach viel Vorplanung auf Papier und am PC wird aus einem Baumstamm Schritt für Schritt ein Möbelstück. Außerdem kann man auch oft aus Altem etwas Neues erschaffen“, erklärt er vor Holzregalen, die nur darauf warten, angepackt zu werden.

Einblick in den Schreiner-Alltag

Über das soziale Netzwerk Instagram, von dem er sich inspirieren lässt, gibt er auf seinem Account Einblick in den Schreiner-Alltag und zeigt in Videos unter anderem, wie Möbel entstehen – „vom Rohzustand bis zu dem, was am Ende dabei herauskommt“ –, auch um dem Schreinerhandwerk Wertschätzung entgegenzubringen. Er arbeitet am liebsten mit Massivholz aus heimischen Wäldern, „weil ein Möbelstück aus Holz einfach mehr Seele hat als beispielsweise eines aus Spanplatten. Holz verleiht einem Raum immer ein warmes Gefühl.“

Foto: Philipp Reimer Fotografie Präzionsarbeit steht bei ihm im Vordergrund.

Der Nachhaltigkeitsbegriff, der ursprünglich aus der Forstwirtschaft kommt, beinhalte, nur das zu verbrauchen, was auch nachwächst, erklärt er. Und im Sinne der Nachhaltigkeit gestaltet er auch seine individuell gefertigten Möbel: Durch zeitloses Design sollen die Möbel möglichst lange in Gebrauch sein. „Es entstehen Erbstücke, auch wenn das nicht der wirtschaftlichste Gedanke ist“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Der junge Schreinermeister arbeitet nicht nur gerne mit Holz, sondern auch mit Linoleum. Dem Rohstoff, den man mitunter noch als Bodenbelag kennt, möchte er zu neuem Glanz verhelfen. „Linoleum ist ein Schichtstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Aufgeklebt auf eine Zellulosebahn lässt er sich gut verarbeiten und in gedeckten Farben mit Holz wirklich gut zu einer Einheit verbinden.“

„Möbel soll funktional sein“

Für ihn ist es wichtig, Möbel eher minimalistisch „zu denken“ und auf den Kern basiert aussehen zu lassen. Als Vorbilder fungieren für ihn beispielsweise Designer aus Kopenhagen.

„Für meinen Geschmack soll Möbel funktional und individuell gestaltet sein. Ich persönlich präferiere eher weniger Möbel, dafür aus gutem Material. Je einfacher das Wohnen, desto wohler fühle ich mich. Alles hat seinen Platz. Und zu viel Besitz macht mich nervös“, erklärt er. So sei an dem Satz „Zeig’ mir, wie du wohnst, und ich sag’ dir, wer du bist“ tatsächlich etwas dran. Er selbst wohnt in einer Mischung aus Kleinanzeigen-Funden, die er aufgearbeitet hat, und selbst gebauten Möbelstücken, wie seinem Meisterstück: einem Schrank, der in 144 Stunden entstanden ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Apropos Stunden: Viel Zeit verbringt er nicht nur an der Werkbank, sondern auch im Büro. Die Bürokratie – eine Hürde für diese kreative Branche? „Es stimmt, dass man als eine einzige Person viel abdecken muss, eben auch Verwaltung und Einkauf“, sagt er.