Freizeittipp

Internationales Kulturfest in den Weinheimer Schlosshöfen

Bunt, vielfältig, fröhlich und zugewandt – das Internationale Kulturfest findet am Sonntag, 6. Juli an – von 13.30 Uhr bis 22 Uhr in beiden Schlosshöfen und im Weinheimer Schlosspark statt.