Straßenfeste, Wilder Westen, ein U-Boot kommt: Diese Familien-Veranstaltungen steigen am Wochenende

Lorsch: Birkengarten Festival

Vom 03. bis 07. Juli wird in Lorsch das Birkengarten Festival mit Familienpicknick, erstklassiger Livemusik und leckerem Essen gefeiert. Das Sommer-Festival (der Eintritt ist übrigens frei) startet täglich mit einem Programm speziell für die kleinen Besucher: Auf der großen Wiese können Kinder bei der Zwergenfärberei oder den Filzfeen ihre Kreativität ausleben, mit dem Clown Otsch und Mr. Kunterbunt lachen oder die vielen tollen Abenteuerspielplätze erforschen. Bewegungsorientierte Mitmachangebote, ein Soccer-Bereich und spannende Gleichgewichts-Parcours` flankieren das komplette Programm. Die Abende werden von schwimmenden Lichtern und der illuminierte Springbrunnen erleuchtet. Veranstaltungsort: Birkengarten (neben dem Vogelpark), Birkengarten (neben dem Vogelpark), 64653 Lorsch.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Weinheim: Sommerfest im Texas Club

Habt ihr Lust auf „Gold“ waschen, schmieden oder Hufeisen werfen? Der Texas Club Weinheim lädt am Samstag, 6. Juli, zum Sommerfest auf das Gelände in der Gewerbestraße 2/2. „Wenn man das Gelände betritt, fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt: Raus aus dem Alltag, rein in den Wilden Westen“, verspricht der Texas Club. Das Fest beginnt um 14 Uhr. Gegen 15.30 Uhr hisst Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just die Vereinsfahne. Je nach Witterung wird am Abend das Lagerfeuer entfacht, und der Abend klingt mit Musik der „Country Kings“ aus.

Foto: Fritz Kopetzky Auf in den Wilden Westen: Der Texas Club feiert sein Sommerfest.

Hirschberg: Trucker- und Familienfest

Das Autohaus Ebert lädt am Sonntag, 07. Juli von 11 bis 17 Uhr zum großen Trucker- und Familienfest Im Rott 1 in Hirschberg ein. Zu sehen gibt es die gesamte Produktvielfalt der Marken Mercedes Benz Truck & Van, FUSO, Maxus, Ford Trucks und natürlich auch eine ganze Reihe von Pkw-Modellen. Die Tanzgruppe "Dance Fusion" des Turnvereins Reisen tritt auf, es gibt eine Hüpfburg und Kinderschminken, Musik, Speisen und Getränke und einen Eiswagen. Autohaus Ebert, Im Rott 1, Hirschberg

Heidelberg: Themenführung im Deutschen Apotheken-Museum

Ein Besuch im Heidelberger Schloss lässt sich am Freitag, 05. Juli mit einer öffentlichen Führung durch das geheimnisvolle Deutsche Apotheken-Museum verbinden. Um 18.30 Uhr startet der Rundgang durch die Geschichte der Duftstoffe. Duft- und Geschmacksproben sind bei diesem anschaulichen Rundgang inklusive. Treffpunkt: Im Eingangsbereich des Deutschen Apotheken-Museums. Anmeldung: Nur mit Voranmeldung: (info@deutsches-apotheken-museum.de) oder 06221 165780. Schloss Heidelberg, 69117 Heidelberg.

Foto: Deutsches Apotheken-Museum Heidelberg Die Führung steht unter dem Motto: Von Ambra bis Zibeth.

Wald-Michelbach: Überwälder Heimatfest

Traditionell am ersten Juli-Wochenende findet in der Gemeinde Wald-Michelbach das größte Überwälder Volksfest statt. Los geht es am 05. Juli mit einer Warm-Up-Party, der kindertaugliche Festbetrieb startet am Samstag um 16 Uhr. Höhepunkt des munteren Treibens ist der große Umzug am Sonntag um 14 Uhr auf dem Festplatz. Ortskern 69483 Wald-Michelbach.

Foto: Fritz Kopetzky Das Karussell ist einer der magischen Anziehungspunkte für kleine Gäste.

Mannheim: Sommerfest Reiss-Engelhorn-Museen

Am Samstag, 06. Juli, laden die Reiss-Engelhorn-Museen und das Kurpfälzische Kammerorchester zu ihrem Sommerfest unter freiem Himmel ein. Von 16 bis 21 Uhr wird eine bunt gemischte Unterhaltung für Groß und Klein aufgetischt, von sommerlicher Musik, Bühnenprogramm, über exklusive Führungen hinter die Museumskulissen und in die Forschungslabore der CEZA sowie Mitmach-Angeboten für Kinder und Familien. Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl und die Winzergenossenschaft Schriesheim steuert Weine bei. Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C5, 16 bis 21 Uhr.

Foto: Maria Schumann / REM Mannheim Reiss-Engelhorn-Museen und Kurpfälzisches Kammerorchester feiern ihr Sommerfest auf dem Toulonplatz.

Weinheim: Internationales Kulturfest

Weinheim ist bunt, weltoffen, multikulturell und friedlich und feiert das mit seinem Internationalen Kulturfest am Sonntag, 7. Juli im Weinheimer Schlosshof. Internationale kulinarische Leckereien, Auftritte verschiedener Amateurgruppen aus Weinheim und der Region sowie das Spiel- und Mitmachangebot im Park bieten vielfältige Unterhaltung. Ab 14.30 Uhr treten auf der Kultursommer-Bühne rund ein Dutzend Gruppen auf – bunter und vielfältiger könnte eine Bühnenshow kaum sein. Gezeigt wird eine Reise durch Europa, auch ukrainische Gruppen treten auf.

Foto: Stadt Weinheim

Leutershausen: Heisemer Straßenfest

Von Freitag bis Sonntag wird in Leutershausen an der Bergstraße im alten Ortskern Leutershausen gefeiert. Das Straßenfest beginnt am 05. Juli um 19 Uhr, der Samstag startet mit einem Flohmarkt um 8 Uhr. Über den Tag verteilt gibt es verschiedene Angebote, am Abend Straußwirtschaften. Sonntags Frühschoppen mit "Heisemer Zweikampf". Liveübertragungen von der Fußball-Europameisterschaft sind vor Ort mit eingeplant. Für Kinder und Jugendliche hat an allen Tagen ein Vergnügungspark geöffnet. (Mehr Public Viewing-Plätze in der Region gibt es hier.)

Foto: Philipp Reimer Das Heisemer Straßenfest findet immer am 1. Wochenende im Juli statt.

Heidelberg: Bahnstadtfest mit Flohmarkt

Am Samstag, 06. Juli lädt der Heidelberger Turnverein und der Lauftreff Bahnstadt zum Bahnstadtlauf, der zeitgleich mit dem Sommerfest der Bahnstadt (mit Hüpfburg, Glücksrad, Schminken, Basteln und Wasserspielen der Jugendfeuerwehr) rund um den Gadamerplatz stattfindet. Von 10 bis 13 Uhr findet auf dem Gadamerplatz / Pfaffengrunder Terrasse, ein großer Flohmarkt für Kinderklamotten und Spielsachen statt.

Heidelberg: Flohmarkt im Providenzgarten

Von 14 bis 17 Uhr können sich Schnäppchenjäger am Samstag hier auf die Pirsch machen: Das Sommerfest der Evangelischen Altstadtgemeinde beginnt mit einem Flohmarkt für Kindersachen. Providenzgarten, Landfriedstraße, 69117 Heidelberg.

Heidelberg: "Bella Park Fest"

Noch bis zum 07. Juli wird in Heidelberg das "Bella Park Fest" gefeiert - auf der Grünfläche zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis - inklusive Flohmarkt, Pingpong Turnier, Workshops zum Werkeln, viele Spiele, lecker Essen und Schnippel-Brunch … und natürlich ganz viel Musik. Veranstalter ist der gemeinnützige Verein gegen Müdigkeit. Das genaue Programm findet ihr hier und hier

Quer durch die Region: U17 ist weiter auf der Reise

Unser Lieblings-U-Boot ist auch an diesem Wochenende in der Region unterwegs. Das knapp 50 Meter lange und rund 350 Tonnen schwere Unterwasserboot wurde in den vergangenen Wochen auf spektakuläre Weise auf einem Ponton auf Rhein und Neckar verschifft und dann über Land gebracht. Dazu wurden Züge gestoppt und Ampeln, Oberleitungen und Leitplanken entfernt und aus Schleusen wird das Wasser gelassen. Immer wieder wurde und wird U17 gekippt, so auch am Samstag, 06. Juli in Heidelberg, wenn das mächtige Unterwasserboot unter der "Alten Brücke" durchpassen muss. Den Verlauf könnt ihr hier verfolgen oder hier.

Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer U17 wird in Speyer über Land transportiert.

U17 war seit 1973 im Einsatz und ist 2010 ausgemustert worden. Vor einem Jahr war es in Kiel auf einen Schwimmponton gehievt worden. Von dort ging es über die Nordsee nach Rotterdam und dann rheinaufwärts an Köln, Mainz und Mannheim vorbei nach Speyer. Tausende Schaulustige stehen zurzeit täglich am Ufer und verfolgten den Transport. Im Technik Museum Sinsheim angekommen, werden sich ehemalige Besatzungsmitglieder als "Paten" um "ihr" U-Boot kümmern ♥♥♥.

Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer Zunächst wurde U17 in der Kieler Werft demilitarisiert. Nach einer gründlichen Reinigung inklusive der Entfernung von Muscheln, Algen und Co. war das U-Boot transportfertig.

Schriesheim: Zu den Ouessant-Schafen wandern

Insgesamt elf Wollknäuel weiden in Schriesheim auf den Weinbergen der Familien Merkel, Merkel und Ringelspacher (auf dem Grundstück der Merkels oberhalb vom Dossenheimer Weg in Schriesheim) und sind seit einiger Zeit magischer Anziehungspunkt für Familien mit Kindern. Die verschmusten und gemütlichen Tiere sind nach der französischen Atlantikinsel Île d’Ouessant benannt, eigentlich heißen sie Bretonische Zwergschafe (oder auch Elsa, Hildegard und der Bock Olaf). Die Besitzer bitten dringend darum, dass die Schafe nicht gefüttert werden, es sind bereits einige Tiere an dem Brot - das ihnen Spaziergänger zugesteckt haben - gestorben.

Aktuelle Wandertipps für kleine und großer Wanderer gibt es regelmäßig hier. Unsere Kollegin aus der Sportredaktion erwandert für uns und für euch die Region - schaut mal rein, es sind auch für Familien tolle Tipps dabei.