Kein Netto? Kein Problem! In Sulzbach eröffnet der neue Nahversorger

Manchmal kann es ganz schnell gehen. Als am 1. Juli die Filiale der Landbäckerei Buron in der Nördlichen Bergstraße 60 schließen musste, weil das Unternehmen nach einem Großbrand in der Zentrale in Pfungstadt eine Insolvenz nicht mehr abwenden konnte, sah es für einen Nahversorger im Weinheimer Ortsteil Sulzbach ganz schlecht aus. Doch jetzt gibt es von einer unerwarteten Überraschung zu berichten. Seit dem gestrigen Mittwoch hat Sulzbach nämlich wieder eine Bäckerei im alten Ortskern. Unter dem Slogan „Gesund und lecker vom Onkel Bäcker“ eröffnete der erfahrene Gastronom und Hotelier Ioannis Papadopoulos die „Bäckerei Sulzbach“.