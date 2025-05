Weinheim. Nichts kann so betörend duften wie eine blühende Rose, prall und so bunt wie ein Farbklecks vor blauem Himmel. Der Duft weht im Moment dem Besucher des Weinheimer Heilkräutergartens auf den Terrassen des Weinheimer Schlossparks entgegen, er stammt von Duft- und Pfingstrosen in voller Blüte. Das Kleinod am Blauen Hut besteht in diesem Jahr seit 30 Jahren! Gartenchefin Astrid Eichelroth, die ihn von Anfang an betreut, beginnt jetzt wieder mit den kostenlosen Sonntags-Führungen, immer um 11 Uhr am ersten Sonntag im Monat, immer jahreszeitgemäß mit einem anderen Schwerpunkt. Am 1. Juni findet die erste Führung in diesem Jahr statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich.