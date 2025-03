Laudenbach: Gibt es bald Eis in der Volksbank?

Laudenbach. Viele Bürger wünschen es sich seit Jahren – nun könnte es bald wieder eine Eisdiele in Laudenbach geben. Der Technische Ausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend einstimmig einer entsprechenden Nutzungsänderung für die ehemaligen Volksbank- und Versicherungsräumlichkeiten in der Bahnhofstraße zugestimmt – und damit den Weg für einen Eiscafé-Betrieb frei gemacht.