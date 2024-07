Junger Mann war heiß auf Eis

Am Donnerstagmorgen, um 7.25 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein junger Mann einen Eisautomaten in der Schillerstraße (Laudenbach) aufgebrochen habe und nun das darin enthaltene Eis essen und an vorbeilaufende Schulkinder verteilen würde. Der 21-jährige Eisverteiler befand sich beim Eintreffen der Streifen der Polizei Weinheim immer noch vor dem Automaten und ließ sich widerstandslos festnehmen.