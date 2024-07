In Hirschberg gibt's am Automaten Eis statt Drogen

Es dauerte keine 24 Stunden, da musste Pasqualino Nicotra seinen Eisautomaten, den er am Mittwoch an der Ecke Heddesheimer Straße/Galgenstraße in Leutershausen aufgestellt hatte, wieder auffüllen. „Die Leutershausener scheinen verrückt nach meinem Eis zu sein“, freut sich der gebürtige Sizilianer, der sich sicher ist, einen optimalen Standort für seinen Eisautomaten gefunden zu haben. Fußballplatz, Tennisclub, Schützenverein, Skateranlage und Jugendhaus – alles sei in der Nähe. Für genügend „Laufkundschaft“ ist also gesorgt. Zur Erinnerung: Vor fünf Wochen wurde an gleicher Stelle ein Cannabis-Automat aufgestellt, der allerdings kurze Zeit später schon wieder leer geräumt und abgebaut wurde (wir haben hier und hier berichtet).

Idee aus dem Urlaub

Pasqualino Nicotra betreibt mit seiner brasilianischen Frau Marcia Cristina Cittadin insgesamt zwei Eiskaffees – das „Puro Gusto“ in Östringen und in Philippsburg (beides im Kreis Karlsruhe). Dazu kommen noch vier Eiskioske ebenfalls im Karlsruher Raum. Mittlerweile beliefert er selbst Eishersteller und sogar einen Supermarkt. 2021 hatte er die Idee für die Eisautomaten. „Ich habe das zum ersten Mal bei unserem Urlaub auf Gran Canaria gesehen und mir gedacht, das funktioniert sicherlich auch in Deutschland“, so Nicotra bei einem Vor-Ort-Termin in Leutershausen. Schnell waren rund ein Dutzend Standorte gefunden. Mittlerweile gibt es sein Eis an 40 Stellen, überwiegend im Karlsruher Raum. Doch jetzt will Pasqualino Nicotra, der in Mailand Business Marketing studiert hat, unter anderem auch in der Region Bergstraße Fuß fassen. Einen Automaten in Lampertheim-Neuschloss gibt es bereits. Als Chef einer Eismanufaktur weiß er genau, worauf es bei seinem Eis ankommt. Neben Nutella-Eis gibt es auch Bananasplit, Amarena-, Schoko-, Nuss- und Fruchtbecher, Bueno-Eis sowie Kinderriegel-Eis. Und natürlich darf Spaghetti-Eis nicht fehlen – kurzum, viele Geschmäcker werden angesprochen. Das Angebot kann natürlich auch immer variieren.

Hunde-Eis mit Rindfleisch

Das Besondere an dem Eisautomaten in Leutershausen: Sogar an Hunde wurde gedacht. „Wir haben den Automaten auch mit Dog-Eis bestückt“, macht Nicotra keinen Witz. Die Geschmacksrichtung ist hier Rindfleisch – also für den Menschen eher ungenießbar. „Aber die Hunde fahren darauf ab“, sagt er. Und da die Leutershausener ihre Hunde lieben, waren auch die rund 30 Portionen Hundeeis bis Donnerstag schnell vergriffen.

Insgesamt passen in einen Eisautomaten 56 große und 240 kleine Becher. Das Hunde-Eis kostet vier Euro, die großen Portionen für Menschen kosten 6,50 Euro und die kleinen 3,50 Euro. „Ich denke, auch die Preise sind fair, wenn man bedenkt, welcher Aufwand dahintersteckt.“ Mit seinem Team füllt er mehrfach in der Woche die Eisautomaten auf, nachdem er zuvor meist Nachts das Eis selbst herstellt. Geschätzte 5000 Liter Milch werden dann pro Nacht zu leckerem „Gelato“ verarbeitet – so gewaltig ist die Produktion mittlerweile gewachsen.

Tiktoker "Snackpate" vermittelte Standort