Paar stiehlt Erdnuss-Automaten in Heppenheim

Unglaublich, aber war: Nicht nur wurde am gestrigen Donnerstag ein Eisautomat in Laudenbach aufgebrochen und das Eis an Schulkinder verteilt, ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am selben Tag in Heppenheim. Dort sollen eine 30-Jährige und ein 36-Jähriger gegen 21 Uhr in der Gunderslachstraße einen Softeisautomaten und einen Kaffeeautomaten beschädigt haben. Anschließend rissen sie einen Erdnussautomaten aus seiner Verankerung und spazierten mit ihm durch den Ort.