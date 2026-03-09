Spenden

Laudenbacher Bergstraßenhalle: Es fehlt nur noch ein bisschen

Nach dem verheerenden Brand der Bergstraßenhalle sammelt Laudenbach Geld für betroffene Vereine. Das Ziel ist fast erreicht.

Ein Bauzaun umringt die zerstörte Laudenbacher Bergstraßenhalle. Foto: Fritz Kopetzky
Ein Bauzaun umringt die zerstörte Laudenbacher Bergstraßenhalle.

Laudenbach. Das Spendenziel ist hoch gesteckt: 40.000 Euro soll die Aktion auf der Sammel-Plattform Gofundme einbringen. Nachdem die Bergstraßenhalle in Flammen aufging, initiierte die Gemeinde Laudenbach die Aktion, deren Zähler jetzt auf exakt 36.030 Euro stand. „Spende für unsere Vereine“ ist das Projekt überschrieben, das den nun obdachlos gewordenen Vereinen unter die Arme greifen will, etwa durch das Anmieten von „Ausweichhallen“. 544 Einzelspenden in unterschiedlicher Höhe kamen bislang zusammen. Und nun sind die Unterstützer ganz dicht dran. Vielleicht ist das Ziel sogar noch schneller erreicht als gedacht. Denn genau 4.000 Euro kamen beim Kuchenverkauf zusammen, den die Eltern und Erzieherinnen des Kindergartens „Kunterbunt“ am Sonntag organisierten – der Erlös wird gestiftet. (stk)

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Laudenbacher Großbrand - Die Spur führt nach Hessen
Spurensicherung vor Ort

Laudenbacher Großbrand - Die Spur führt nach Hessen

Die Ermittlungen zum verheerenden Feuer in der Bergstraßenhalle werden vom Polizeipräsidium Südhessen übernommen. Was das bedeuten könnte:

05.03.2026

Seit Laudenbacher Brand ohne Obdach - Soli-Welle für TGL-Urgestein
Großbrand Bergstraßenhalle

Seit Laudenbacher Brand ohne Obdach - Soli-Welle für TGL-Urgestein

Die Bergstraßenhalle bot nicht nur eine sportliche Heimat. TGL-Urgestein Volker Leitwein und seine Frau hatten ihre Wohnung in dem Gebäude. Nun werden Spenden gesammelt.

03.03.2026

Nach verheerendem Brand: Laudenbacher Vereine werden obdachlos
Brandkatastrophe

Nach verheerendem Brand: Laudenbacher Vereine werden obdachlos

20.000 Euro Schaden bei der TG Laudenbach. Neues Domizil für Trainings und AWO-Ortsranderholung gesucht.

02.03.2026

Großbrand in Bergstraßenhalle: Erste Hinweise auf Brandstiftung
Kriminalpolizei

Großbrand in Bergstraßenhalle: Erste Hinweise auf Brandstiftung

Nach dem verheerenden Feuer in der Laudenbacher Bergstraßenhalle verdichten sich Hinweise auf eine mögliche Straftat. Was mehrere unabhängige Quellen unserer Redaktion berichteten:

01.03.2026

Großbrand Bergstraßenhalle: Kommen jetzt Abriss und Neubau?
Der Tag danach

Großbrand Bergstraßenhalle: Kommen jetzt Abriss und Neubau?

Kaum sind die Flammen des verheerenden Feuers in der Sporthalle erloschen, da zeichnen sich am Sonntag bereits die Folgen für Laudenbach ab. Sie sind gravierend.

01.03.2026