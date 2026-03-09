Laudenbacher Bergstraßenhalle: Es fehlt nur noch ein bisschen

Laudenbach. Das Spendenziel ist hoch gesteckt: 40.000 Euro soll die Aktion auf der Sammel-Plattform Gofundme einbringen. Nachdem die Bergstraßenhalle in Flammen aufging, initiierte die Gemeinde Laudenbach die Aktion, deren Zähler jetzt auf exakt 36.030 Euro stand. „Spende für unsere Vereine“ ist das Projekt überschrieben, das den nun obdachlos gewordenen Vereinen unter die Arme greifen will, etwa durch das Anmieten von „Ausweichhallen“. 544 Einzelspenden in unterschiedlicher Höhe kamen bislang zusammen. Und nun sind die Unterstützer ganz dicht dran. Vielleicht ist das Ziel sogar noch schneller erreicht als gedacht. Denn genau 4.000 Euro kamen beim Kuchenverkauf zusammen, den die Eltern und Erzieherinnen des Kindergartens „Kunterbunt“ am Sonntag organisierten – der Erlös wird gestiftet. (stk)