Kerwe- und Heimatverein

Laudenbacher Verein hat ein Ausgabenproblem

Der Jahresbeitrag soll erhöht werden, eine außerordentliche Versammlung ist geplant.

Bei der Sitzung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Foto: Bernd Eppelmann
Bei der Sitzung wurden langjährige Mitglieder geehrt.
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