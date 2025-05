Luftsportverein Weinheim: Erster Flug mit neuem Segelflugzeug

Weinheim. Das lange Warten hat sich gelohnt: Am 1. Mai um 13.37 Uhr startete der neue Duo Discus XLT mit dem Kennzeichen D-KKDW zu seinem „Jungfernflug“ vom Weinheimer Segelflugplatz. Bereits vor zwei Jahren wurde auf der Hauptversammlung des Luftsportvereins (LSV) Weinheim der Beschluss gefasst, den alten Duo Discus nach fast 25 Jahren durch einen neuen Duo Discus zu ersetzen und die Bestellung beim deutschen Segelflugzeughersteller – der Firma Schempp-Hirth in Kirchheim unter Teck – aufgegeben. Jetzt war es endlich so weit.