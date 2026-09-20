Blaulicht

Mann randaliert in Tankstelle in Weinheim

Ein 48-jähriger Mann sorgte am frühen Samstagmorgen für einen Polizeieinsatz in der Mannheimer Straße.

Die Polizei wurde zu einer Tankstelle gerufen. Foto: Marco Schilling
Die Polizei wurde zu einer Tankstelle gerufen.
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