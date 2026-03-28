Mannheim: Kopfstoß an Tankstelle - Busfahrer verletzt

Mannheim. Zwei Kraftfahrer sind am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr an einer Tankstelle in der Franz-Grashof-Straße in Mannheim-Neckarau aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, war ein Fehler beim Bezahlvorgang an der Zapfsäule wohl der Auslöser des Streits. Im weiteren Wortgefecht verpasste der bislang unbekannte Fahrer dem 44-jährigen Busfahrer einen Kopfstoß. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der 44-Jährige wurde durch den Stoß leicht im Gesicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgrund Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden. (sig)