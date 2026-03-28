Zeugen gesucht

Mannheim: Kopfstoß an Tankstelle - Busfahrer verletzt

An einer Tankstelle in Mannheim-Neckarau kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 44-Jähriger wird bei dem Streit verletzt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Ein 44-Jähriger wird bei dem Streit verletzt (Symbolbild).

Mannheim. Zwei Kraftfahrer sind am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr an einer Tankstelle in der Franz-Grashof-Straße in Mannheim-Neckarau aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, war ein Fehler beim Bezahlvorgang an der Zapfsäule wohl der Auslöser des Streits. Im weiteren Wortgefecht verpasste der bislang unbekannte Fahrer dem 44-jährigen Busfahrer einen Kopfstoß. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der 44-Jährige wurde durch den Stoß leicht im Gesicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgrund Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden. (sig)

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