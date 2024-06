Messerangriff in Mannheim: 500 Menschen gedenken Rouven Laur

Die tödliche Messerattacke auf einen Polizisten Ende Mai schockierte Menschen in ganz Deutschland. Bei einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung "Pax Europa" auf dem Mannheimer Marktplatz verletzte der Angreifer, ein in Heppenheim wohnhafter und in Afghanistan geborener 25-Jähriger, sechs Menschen – darunter auch den 29-jährigen Polizisten Rouven Laur. Nur zwei Tage nach dem Angriff erlag er seinen schweren Verletzungen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die tödliche Messerattacke von Mannheim war den Behörden zufolge mutmaßlich islamistisch motiviert. Inzwischen ermittelt die Bundesstaatsanwaltschaft.

Um Laur mit einer Schweigeminute Ehre zu erweisen, versammelten sich am Dienstagmittag unter großem Medieninteresse rund fünfhundert Menschen im Park vor dem Landratsamt in Heppenheim – darunter nicht nur Bürger, sondern auch viele Polizeibeamte, die ihrem Kollegen Respekt zollen wollten.

Engelhardt: Ehrliche Diskussion über radikalen Islamismus ohne Generalverdacht führen

"Er wurde zum Opfer, während er sich schützend vor andere stellte", erklärte Landrat Christian Engelhardt in seiner Ansprache. Diese "heimtückische und grausame" Attacke mache betroffen. Vor allem, weil der Täter in Heppenheim seinen Wohnsitz habe. "Deswegen sage ich klipp und klar: Der Angreifer hat zwar hier gelebt – aber er ist absolut keiner von uns."

Mit Laur sei "auch ein Stück unserer Freiheit gestorben". Engelhardt appellierte daran, dass diejenigen, die die demokratischen Werte verachten oder angreifen, die Konsequenzen tragen müssten. Diese Werte zu schützen, sei nicht nur die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, sondern auch die jedes einzelnen.

Foto: Melanie Kummer Rund 500 Menschen kamen zum Landratsamt nach Heppenheim, um dem getöteten Polizisten Respekt zu zollen.

Es handle sich bei dem tragischen Vorfall nicht nur um die Tat eines Einzeltäters, sondern um ein gesellschaftliches Thema. Zwar würden die Ermittlungen noch laufen, jedoch spreche vieles für die Tat eines "islamistischen Fanatikers". Deshalb verdeutlichte Engelhardt, dass es an der Zeit sei, eine "ehrliche Debatte über die Gefahren des radikalen Islamismus" zu führen. Denn dieser sei der "Feind einer freiheitlichen Gesellschaft", wie es Engelhardt ausdrückte.

Aber: Es sei es aber wichtig, keine Menschen unter Generalverdacht zu stellen, wie der Landrat betonte. Denn auch Muslime seien Teil des gesellschaftlichen, toleranten Miteinanders, das es zu schützen gelte. Dazu gehöre es eben auch, eine solche Tat nicht von Extremisten missbrauchen zu lassen.

Polizeipräsident Gutzeit: "Einer von uns"

Auch Björn Gutzeit, Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, bedankte sich für das Zeichen, dass die Besucher mit ihrer Anwesenheit setzen würden. "Es ist ein schwerer Tag und nicht einfach, Worte zu finden. Wir sind geschockt", sagte er. Denn ein Mitglied der "Polizeifamilie" durch einen hinterhältigen Angriff zu verlieren, sei schwer zu akzeptieren. Die Geschehnisse erinnerten an die "Gefahren, im Beruf und in der Gesellschaft, denen wir uns stellen müssen."

Denn es sei mehr als ein Angriff auf einen Kollegen gewesen, sondern auch ein Angriff auf die Grundwerte für das Zusammenleben. Am Freitag sei versucht worden, "ein Grundpfeiler der Demokratie mit blinder Wut und scheinbar fanatisch" aus den Angeln zu heben. Etwas, das Laur zu verhindern versuchte, indem er andere beschützte und so vielleicht noch Schlimmeres verhindert habe. Auch den weiteren anwesenden Beamten, die in dieser Gefahrensituation schnell und konsequent reagiert hätten, sprach Gutzeit seinen persönlichen Respekt aus.

Foto: Melanie Kummer Björn Gutzeit, Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, richtete einige Worte an die Anwesenden.

Dennoch dürfe man nicht verharren, damit extremistische Gruppen die Situation nicht für sich nutzen: "Wir müssen als Gesellschaft zusammen halten." Denn immer wieder sei von Verrohung die Rede. Gegenüber Einsatzkräften, Freiwilligen und Ehrenamtlichen sinke die Hemmschwelle für Anfeindungen – was mit Äußerungen beginne, könne in einer Spirale in den Extremismus abrutschen. "Dem müssen wir uns mit allen Mitteln entgegenstellen." In diesem Sinne sei Rouven Laur "Wegweiser und Mahnung zugleich".