Eigentlich hatte die BI Waidsee im Gemeindesaal der evangelischen Johannisgemeinde Weinheim eine Infoveranstaltung geplant – doch daraus wird nichts. Die Veranstaltung ist abgesagt. Hintergrund sei ein Missverständnis, teilt der Weinheimer Ortsverband des BUND mit. Er hatte die Räumlichkeiten für Freitag, 17. Mai, angemietet. „Allerdings ohne einen Hinweis darauf zu geben, dass es sich um eine Informationsveranstaltung der BI Waidsee zum bevorstehenden Bürgerentscheid am 9. Juni handeln soll“, ärgert sich Dr. Stefan Royar, Pfarrer der Johannisgemeinde und Vorsitzender der Evangelischen Kirchengemeinde Weinheim.

Gegenüber unserer Zeitung bemängelt er, dass die Veranstaltung insbesondere für Befürworter des Bürgerentscheids gegen den geplanten Hotel- und Parkhausbau am Freizeitbad Miramar gedacht war. Deshalb könne sie so nicht in den Räumen der Kirchengemeinde stattfinden.

Die Nutzungsordnung schließe eine Anmietung der Räumlichkeiten für parteiische und parteipolitische Veranstaltungen aus. Royar: „Im Raum der Kirche sollen möglichst immer alle Argumente einer gesellschaftlichen oder kommunalen Fragestellung zu Wort kommen können. Die geplante Veranstaltung der BI Waidsee wäre diesem Anspruch wahrscheinlich nicht gerecht geworden.“

Buchung durch den BUND

Auf Nachfrage erklärt Jörg Steinbrenner, Vorsitzender des BUND: „Leider gab es bei der Buchung des Gemeindesaals wohl ein Missverständnis.“ Da die BI selber nicht rechtsfähig sei, um Verträge abzuschließen, habe der BUND Weinheim als einer der Unterstützer der BI den Saal für eine Infoveranstaltung bei der Gemeinde angemietet. Bei der Anmietung sei „unbewusst“ nicht über das Thema gesprochen worden, sondern es hätten technische Fragen im Vordergrund gestanden. Steinbrenner: „Wir respektieren natürlich, dass Herr Dr. Royar die Kirche und auch den Gemeindesaal als neutralen Ort sieht, und sagen daher leider an diesem Freitag die Infoveranstaltung der BI Naherholung Waidsee ab.“

Infoveranstaltung stattdessen im Waidkindergarten

Stattdessen findet die Infoveranstaltung am Samstag, 18. Mai, um 18 Uhr im Besprechungsraum des Waidkindergartens im Hammerweg 7 in Weinheim statt. Dabei werden unter anderem Vertrauenspersonen des Bürgerentscheides, Anwohner, Vertreter des Umweltschutzes von BUND und NABU, Bodenschützer des Vereins Breitwiesen und aus der Landwirtschaft darlegen, warum die JA-Stimme für den Waidsee und Weinheim wichtig ist. Auch Parteienvertreter, die sich für den Erhalt des Naherholungsgebietes Waidsee im Gemeinderat einsetzen, werden vertreten sein, kündigt die Bürgerinitiative an.

Nach den Vorträgen der Unterstützer bestehe die Möglichkeit zur freien Aussprache und für Fragen. Eingeladen sind alle Bürger, die am 9. Juni mit ihrer Wahl vor der Entscheidung stehen, mitzubestimmen, wie die Zukunft am Waidsee aussieht.

