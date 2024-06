Kommentar zum Bürgerentscheid: Ein Riss geht durch Weinheim

Die – wenn auch knappe – Mehrheit der Weinheimer bezweifelte, dass das Miramarprojekt für sie echte Vorteile bringt. Weniger Parkplätze direkt am Strandbadeingang, dafür insgesamt rund 400 Stellplätze zusätzlich im Umfeld durch das neue Parkhaus – diese Rechnung ging nicht auf. Und bei den direkt betroffenen Anwohnern in der Waid und der Ofling fiel der Vorschlag sogar überraschend deutlich durch.

Die Hoffnung, dass das Hotel eine Bereicherung für den Tourismusstandort Weinheim sein könnte, wog die Sorge nicht auf, dass es am Waidsee mit einem Hotel insgesamt voller werden würde. Insofern hat das Naherholungsargument der Bürgerinitiative (BI) bei vielen Wählern gezogen, auch wenn der Rundweg um den See durch das Projekt nie in Gefahr war. Hinzu kommt: Die Aussicht, bei einem Spaziergang um den Waidsee im Parkhaus eine Gebühr bezahlen zu müssen, weil nur Besucher von Miramar und Strandbad dort hätten kostenlos parken dürfen, ließ sich schlecht als Verbesserung verkaufen. Daran änderte auch die berechtigte Kritik an den völlig überdimensionierten Visualisierungen von Hotel und Parkdeck nichts, die von der BI verwendet wurden. Selbst die Affäre um verletzende Äußerungen auf Facebook, die unter dem Namen der BI veröffentlicht wurden, schadete dem Lager der Projektgegner nicht.