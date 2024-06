Weinheimer Miramar-Bürgerentscheid: alle Argumente, alle Fakten

Es war das erste und zugleich das letzte öffentliche Aufeinandertreffen der Befürworter und Gegner des Hotel- und Parkhausprojektes am Waidsee vor dem Bürgerentscheid in Weinheim am 9. Juni: Am Montagabend hatte das Miramar dazu in die Stadtbibliothek eingeladen. Es wurde kontrovers, aber im Ton sachlich diskutiert. Eigentlich also eine gute Gelegenheit, die unterschiedlichen Standpunkte kennenzulernen. Doch die Resonanz blieb mit 45 Zuhörern überschaubar, zumal die meisten Anwesenden Vertreter von Parteien, Wählervereinigungen, Verbänden und Vereinen waren, die sich ohnehin schon eine Meinung gebildet und diese auch öffentlich kundgetan haben.