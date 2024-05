Weinheim vor dem Bürgerentscheid: Miramar nimmt zu Bedenken und Ideen der BI Stellung

Vor einer Woche erläuterten Vertreter von der Bürgerinitiative (BI) Naherholung Waidsee und von Umweltorganisationen noch einmal ihre grundsätzlichen Bedenken gegen das Miramarprojekt für ein Hotel und ein Parkhaus, zu dem am 9. Juni der Bürgerentscheid stattfindet. Dabei stellten sie auch Ideen vor, die aus ihrer Sicht zur Lösung der Park- und Verkehrsprobleme in der Waid und der Ofling beitragen könnten (wir berichteten). Was sagt das Miramar dazu?

Das wollte die Redaktion von Geschäftsführer Marcus Steinhart (57) wissen. An dem Gespräch nahmen auch seine Tochter Lara Steinhart (26), die sich in dem Familienunternehmen um Marketing und Personal kümmert, sowie sein Schwiegersohn Nicolas Steinhart (27) teil, der Assistent der Geschäftsführung ist.

Offenbar gibt es in Teilen der Bevölkerung ein großes Misstrauen gegenüber den Aussagen Ihres Unternehmens. Mancher glaubt Ihnen einfach nicht, dass Sie mit dem Projekt keine Erhöhung der Besucherzahlen und keine Erweiterung des Bades anstreben. Die Online-Umfrage auf der Miramar-Website zum Wunsch der Gäste nach neuen Rutschen und Saunen hat dieses Misstrauen eher noch verstärkt. Überrascht Sie das?

Marcus Steinhart: Das Miramar ist seit über 50 Jahren im Betrieb. Die letzte Erweiterung war 2006 die Therme, das waren nur 1500 Quadratmeter. Es kann also keine Rede davon sein, dass sich das Miramar immer weiter ausbreiten würde. Und jetzt soll zum ersten Mal überhaupt das gesamte Gebiet einen Bebauungsplan erhalten, der genau festlegt, was künftig noch erlaubt ist. Das heißt: Es kann gar keine weitere Bebauung geben, sondern wir könnten die bestehenden Rutschen nur durch neue Rutschen ersetzen oder bestehende Saunen gegen neue tauschen. Das reicht auch vollkommen aus. Wir sind ja an vielen Tagen schon an der Kapazitätsgrenze. Wir möchten uns mit dem Hotel und dem Parkdeck daher qualitativ weiterentwickeln. Für den Verkehr bedeutet das: Mit dem Hotel kommen voraussichtlich 70 bis 80 Autos pro Tag mehr zu uns. Ich kann nicht erkennen, dass dies eine wahnsinnige Zunahme der Verkehrsbelastung bedeuten soll. Unter der Woche schon gar nicht.

Foto: Thomas Rittelmann Die Verkehrs- und Parkplatzprobleme rund um das Miramar und das Strandbad sind seit Jahrzehnten ein Thema. Kritiker halten das Miramarprojekt dennoch für den falschen Ansatz.

Die positiven Effekte des geplanten Parkdecks sind trotzdem umstritten. Es wird befürchtet, dass vor allem Strandbad-Besucher zunächst doch in den Wohnstraßen der Waid nach einem Parkplatz suchen werden, weil ihnen das Parkhaus zu weit entfernt erscheinen könnte. Fakt ist ja außerdem, dass die Zahl der unmittelbar an den Eingängen von Miramar und Strandbad liegenden Parkplätze wegen des Hotels sogar um rund 250 kleiner sein wird als bisher. Was sagen Sie dazu?

Marcus Steinhart: Ich halte diese Annahme für falsch. Denn das Parkdeck wird kostenlos für die Gäste von Miramar und Strandbad sein. Ich parke doch lieber kostenlos im Parkhaus, das mir ja auch noch einen Platz im Schatten bietet, bevor ich lange suche, mein Auto in eine Anwohnerstraße stelle und einen Strafzettel riskiere.

Die Fragestellung des Bürgerentscheids lautet: „Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20.09.2023 zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/01-23 und der 20. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Freizeitbad Waidallee“, der den Bau eines Hotels und eines Parkhauses am Waidsee ermöglichen soll, aufgehoben wird?“

Ohne ein Parkleitsystem, das alle Parkplätze rund um den Waidsee einschließt, und ohne Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes in den Wohngebieten wird es aber sicher nicht funktionieren, oder?

Marcus Steinhart: Es muss natürlich für die Besucher klar erkennbar sein, wo sie parken können. Sonst hätten wir beim Suchverkehr keine Entlastung. Das müssen wir dann im Detail mit der Stadt im weiteren Prozess besprechen. Klar ist, dass wir für das Parkdeck ein System wählen werden, das auch die Zahl der freien Parkplätze anzeigt. Auf dem bisherigen Parkplatz ist das nicht möglich. Sonst müssten Sie dort die Zufahrt mit Schranken regeln. Aber wer betreibt diesen Parkplatz dann? Außerdem widerspricht diese Idee der Realität. Es ist doch so, dass viele erst einmal vorfahren, ihre Familie und die Taschen ausladen, ehe der Fahrer dann auf Parkplatzsuche geht.

Bei der Infoveranstaltung der BI Naherholung Waidsee kam aus den Reihen der Zuhörer der Vorschlag, dass man den alten Parkplatz in den Sommermonaten exklusiv für die Strandbadbesucher ausweisen könnte und Miramar-Besucher das Parkhaus nutzen müssten. Könnte das eine Lösung sein?

Marcus Steinhart: Wie soll man das kontrollieren? Das geht völlig an der Realität vorbei, zumal Miramar-Besucher das Strandbad auch besuchen dürfen. Es geht beim Projekt um eine Gesamtlösung für Miramar und Strandbad.

Sie haben versichert, dass das Parkhaus für Miramar- und Strandbadbesucher kostenlos sein werde. Was ist mit Waidseebesuchern, die einfach nur einen Spaziergang um den See machen wollen? Werden die im Parkhaus zur Kasse gebeten?

Marcus Steinhart: Ja, das ist so. Denn sonst hätte ich ja das Problem, dass das Parkhaus belegt ist mit Dauerparkern aus der Umgebung. Das wäre für die Lösung des Parkproblems der Besucher kontraproduktiv.

Nicolas Steinhart: Fakt ist und bleibt doch, dass wir rund um den Waidsee mit dem Parkdeck deutlich mehr Stellplätze als bisher haben werden. Deshalb sind solche Einzelfalldiskussionen nicht zielführend.

Der bestehende Parkplatz ist ohnehin in keinem guten Zustand. Wegen fehlender Markierungen wird der vorhandene Raum sicher auch nicht optimal genutzt. Planen Sie, im Zuge des Hotelneubaus auch den gesamten Parkplatz zu sanieren? Oder wäre das aus Ihrer Sicht Aufgabe der Stadt Weinheim?

Marcus Steinhart: Das Miramar wäre dazu bereit, die Sanierung des alten Parkplatzes zu übernehmen. Das ist aber vertraglich noch nicht mit der Stadt geregelt. Die Frage wäre dann auch, ob wir den gesamten Parkplatz erwerben können oder nur einen Teil. Aktuell ist die Stadt Besitzerin und für den größten Teil des Parkplatzes verantwortlich.

Immer wieder wird auch die Frage gestellt, wie die Zufahrt zum neuen Parkhaus erfolgen soll. Können Sie dazu schon etwas sagen, auch wenn das erst im weiteren Bebauungsplanverfahren geklärt werden müsste?

Lara Steinhart: Die Zufahrt ist über den Feldweg geplant, der bereits direkt am Miramar entlang verläuft. Dieser wird heute schon für den Zulieferverkehr genutzt. Natürlich würden wir den Weg dazu ertüchtigen. Ein- und Ausfahrt wären dann an der schmalen Seite des Parkdecks. Der Weg, den Spaziergänger heute nutzen, wird also überhaupt nicht tangiert. Ein weiterer Vorteil: Die Zu- und Abfahrt hier entlastet die Waidallee.

Warum lehnen Sie es bisher ab, den Ticketverkauf online zu regeln? Die langen Schlangen, die sich zu Spitzenzeiten vor dem Eingang bilden, können Ihnen doch auch nicht gefallen. Andere Freizeitbäder nutzen doch auch ein Online-Ticketsystem.

Nicolas Steinhart: Ein Online-Ticketsystem ist keine Lösung, sondern nur eine andere Form der Buchung. Es wird überbewertet, wie man damit den Besucherstrom steuern kann. Die Gäste kommen dann, wenn sie Zeit haben – und das ist eben vorwiegend an den Wochenenden und in den Ferien.

Lara Steinhart: Außerdem zeigt unsere Erfahrung, dass es für unsere Gäste – gerade bei Familien mit Kindern – kein Vorteil wäre. Wenn Sie vorab Tickets online kaufen müssen, was ist dann, wenn ein Kind plötzlich krank wird oder etwas anderes dazwischenkommt?

Marcus Steinhart: Wenn man sich das bei Mitbewerbern anschaut, dann haben diese oft ein flexibles Preissystem. Das heißt: Steigt die Nachfrage, dann steigen auch die Preise. Davon halte ich nichts. Wir möchten unseren Gästen ganz einfach einen Tag Urlaub ermöglichen, unbeschwert, auch spontan und vor allem zu verlässlichen Preisen. Und nochmal: Wir haben nicht zu viele Gäste, sondern zu wenige Parkplätze. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass diese Vorschläge nur darauf abzielen, ausschließlich die Besucherzahl im Miramar zu senken. Das finde ich nicht in Ordnung. Denn angesichts der enorm hohen Fixkosten für den Badbetrieb würden zehn Prozent weniger Gäste nicht zehn Prozent weniger Gewinn bedeuten, sondern die Wirtschaftlichkeit gefährden.

Was sagen Sie zum Vorschlag, ÖPNV-Kombitickets fürs Miramar anzubieten, um die Zahl der Gäste, die mit dem Auto anreisen, zu reduzieren?

Nicolas Steinhart: Gegenfrage: Waren Sie schon mal mit zwei Kindern, zwei großen Reisetaschen und zwei Schwimmnudeln erst in der Bahn und dann in einem Bus?

Lara Steinhart: Man vergisst leider oft, dass viele unserer Gäste genau deshalb mit dem Auto anreisen. Der ÖPNV ist für diese Besucher keine echte Option, zumal das Einzugsgebiet des Miramar teils weit über die nähere Umgebung hinausreicht. Deshalb gehen diese Vorschläge an der Realität vorbei, auch wenn eine stärkere Nutzung des ÖPNV grundsätzlich wünschenswert wäre.

Sie haben immer betont, dass das Projekt nicht vom Miramar angestoßen wurde, sondern das Ergebnis vieler Gespräche mit der IG Waid, der IG Ofling und der Stadt war, um die Park- und Verkehrsprobleme zu entschärfen. Aber Sie haben auch erklärt, dass Sie aktuell an fünf ihrer sechs Standorte Hotelbaupläne haben, um neben dem Badebetrieb ein weiteres Standbein zu haben. Wie wichtig ist das Hotel für die Zukunft des Miramar in Weinheim denn wirklich?

Marcus Steinhart: Ein Hotel würde unser Angebot sehr gut ergänzen. Das sehen wir auch an unserem Standort in Gmünd in Österreich, wo wir seit 2012 sehr erfolgreich ein Hotel betreiben. Auch die Gemeinde Albstadt freut sich auf unsere Investition, dort wurde der Bauantrag innerhalb weniger Monate genehmigt. Der bundesweite Trend großer Freizeiteinrichtungen geht dahin, dass im direkten Umfeld Hotels entstehen. Wenn wir das in Weinheim nicht anbieten können, wäre das ein Wettbewerbsnachteil. Dazu kommt: Ohne Gegenfinanzierung durch das Hotel ist der Kostenfaktor Parkdeck nicht realisierbar.

Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Auswahl der Standorte. Immer wieder wird gefragt, warum man nicht Hotel und Parkdeck auf den alten Parkplatz baut. Dann müsste kein Acker geopfert werden, und für die Besucher von Strandbad und Miramar wäre der Fußweg deutlich kürzer. Warum kommt diese Variante aus Ihrer Sicht nicht infrage?

Marcus Steinhart: Das war ja mein erster Vorschlag! Das wäre auch viel wirtschaftlicher gewesen. Aber das hätte die IG Waid nicht mitgetragen, weil dann die Belastung für die Waid zu hoch geworden wäre. Das ist Konsens. Apropos wirtschaftlich: Eine Tiefgarage wäre wegen des problematischen Baugrunds unbezahlbar. Das haben wir untersuchen lassen.

Wie optimistisch sind Sie, dass Ihr Projekt beim Bürgerentscheid die Mehrheit erhält?