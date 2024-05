Debatte zum Bürgerentscheid geht in Weinheim weiter

Gut 60 Personen nahmen am Samstagabend an der Infoveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) Naherholung Waidsee im Versammlungsraum des Kindergartens Waid teil. Dabei trugen die Vertreter der BI und die Sprecher mehrerer Umweltorganisationen aus Weinheim noch einmal ihre Sorgen und Bedenken vor, die aus ihrer Sicht gegen das Hotel- und Parkhausprojekt des Miramar am Waidsee sprechen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dass die Grenzen zwischen der BI und den anderen Organisationen mitunter fließend sind, wurde auch an diesem Abend deutlich. Zwar sprach für die BI Rainer Herget, der als eine der drei Vertrauenspersonen das Bürgerbegehren auf den Weg gebracht hatte. Auf dem Podium saß aber auch Elisabeth Kramer, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie hatte vergangene Woche im Namen der BI eingeräumt, dass es tatsächlich unangemessene Kommentare eines BI-Mitglieds gegenüber Miramarchef Marcus Steinhart in den Sozialen Medien gegeben hat, was man zunächst bestritten hatte. Die Kommentare sind mittlerweile gelöscht; die Facebookseite der BI ist nicht mehr online.

Kramer war es auch, die an diesem Abend zumindest indirekt auf die Kritik von Architekt Constantin Görtz reagierte, der die von der BI in der offiziellen Infobroschüre zum Bürgerentscheid veröffentlichte Visualisierung des Hotels wegen ihrer überdimensionalen Größe als „organisierte Irreführung“ bezeichnet hatte. Dieser „Klotz“ in der Grafik der BI sei nur eine „sehr schematische Darstellung“, räumte sie ein.

Auch Jörg Steinbrenner hat bei dem Thema gewissermaßen zwei Hüte auf. Einerseits steht er als Verantwortlicher der BI-Website im Impressum, andererseits stellte er an diesem Abend den Standpunkt des BUND vor und verlas – stellvertretend – die Argumente des NABU-Ortsverbandes.

In den diversen Stellungnahmen wurde an diesem Abend, der von Siegfried Demuth (BUND) moderiert wurde, auf persönliche Angriffe gegen Steinhart oder Oberbürgermeister Manuel Just verzichtet. Offenbar wollte man kein Öl ins Feuer einer Debatte gießen, die in den vergangenen Tagen an Schärfe deutlich zugenommen hatte.

Alternative Lösungsvorschläge

Herget brachte noch einmal die Sorgen der BI auf den Punkt: Man befürchte, dass durch den Bau des Hotels der Verkehr zunimmt und der Erholungswert des Waidsees abnimmt. Man bezweifle, dass das Parkhaus tatsächlich die umliegenden Wohngebiete vom Verkehr entlastet, weil es zu weit vom Strandbadeingang entfernt sei.

Foto: Carsten Propp Rainer Herget erläuterte bei der Infoveranstaltung den Standpunkt der BI Naherholung Waidsee.

Herget zeigte sich davon überzeugt, dass es bessere Wege gebe, die Parkplatz- und Verkehrsprobleme zu lösen – zum Beispiel ein Online-Ticketverkauf des Miramar zur Besuchersteuerung, ÖPNV-Kombi-Tickets für das Freizeitbad und ein Shuttle-Service an Spitzentagen vom Stadion-Parkplatz zum Miramar und zum Strandbad sowie Durchfahrts- und Parkbeschränkungen für die Wohngebiete, die auch an Wochenenden und Feiertagen kontrolliert werden. Das Miramarprojekt sei eben nicht alternativlos.

Für Steinbrenner (im Namen des BUND) war der Bau eines Parkhauses auf einem fruchtbaren Acker in Zeiten des Klimawandels der „falsche Anreiz“. Für den NABU verwies er zudem auf mögliche negative Folgen für Vögel und Insekten am Waidsee. Walter Hilkert (Bauernverband) und Uwe Rastetter (Verein Breitwiesen – Boden ist Leben) wandten sich gegen einen weiteren „Flächenfraß“ und erinnerten an die Hochwasserschutz- und Kühlfunktion von unversiegelten Böden.

Otto Zwick, der nach eigener Aussage im Umfeld des Waidsees ein Grundstück besitzt, bezweifelte, dass sich ein Parkhaus kostenlos betreiben lasse. Bei Miramar- und Strandbadbesuchern könne man das über die Eintrittskarten noch organisieren, ansonsten nicht.

Für Anwohnerin Franziska Brems ergibt ein Parkhaus nicht nur aus Klimaschutzgründen keinen Sinn, sondern auch deshalb, weil es nur an „wenigen Spitzentagen im Jahr“ genutzt werde. Ähnlich hatte zuvor Herget argumentiert und auf die wenigen Besucherspitzen im Strandbad seit 2013 verwiesen. Dieser Auffassung widersprachen zwei Anwohnerinnen allerdings vehement: Die Probleme würden sich nicht nur auf wenige Tage im Jahr beschränken, sondern an nahezu allen Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien auftreten.

Seitens der politischen Gruppierungen, die für den Gemeinderat kandidieren , signalisierten Matthias Hördt (Wählervereinigung Mehr Demokratie), Karl Bär (FDP) und Elisabeth Kramer (Grüne) ihre Unterstützung für das Anliegen der BI.

Aus den Reihen der Zuhörer gab es zahlreiche Wortmeldungen. Neben dem Vorschlag, nach dem Bau des Hotels den alten Parkplatz für Strandbadbesucher zu reservieren (Miramargäste müssten dann das Parkhaus nutzen), gab es auch immer wieder die Forderung an die Stadt, beim ÖPNV nachzubessern sowie in Waid und Ofling Anwohnerregelungen einzuführen und diese regelmäßig zu kontrollieren – in der Weststadt passiere dies in den „Baumstraßen“ neuerdings ja auch.

Neue Umfrage der IG Ofling?