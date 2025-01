Streit um Weinheimer Miramar-Projekt schwelt in der Waid weiter

Normalerweise interessiert sich kaum jemand für Vereinssatzungen. Und normalerweise freut sich ein Vereinsvorstand, wenn Menschen in Scharen vor der Tür stehen, um Mitglied zu werden. Doch auf der Waid ist das seit dem erbitterten Streit um die Frage, ob der vom benachbarten Freizeitbad Miramar geplante Neubau eines Hotels und eines Parkdecks die Verkehrs- und Parkprobleme des Weinheimer Wohnviertels lösen könnte, anders. Das wurde am Donnerstagabend mehr als deutlich, als der Verein Interessengemeinschaft (IG) Waid seine Mitgliederversammlung in der Turnhalle des Kindergartens durchführte.