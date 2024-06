So haben die Stadtteile beim Bürgerentscheid in Weinheim abgestimmt

Es war für viele die interessanteste Frage, die am vergangenen Sonntag in Weinheim entschieden wurde: der Bürgerentscheid über das Projekt des Miramar, am Waidsee ein Hotel und ein Parkdeck zu bauen.

Diesen Schluss legt eine Online-Umfrage nahe, die unsere Zeitung am Wahltag durchführte. Auf die Frage, welches Wahlergebnis die Leser des Livetickers am meisten interessiert, landete der Bürgerentscheid mit 49 Prozent klar auf dem ersten Platz. Deutlich seltener wurden von den 429 Teilnehmern der Umfrage die Europawahl (30 Prozent) und die Gemeinderatswahlen (19 Prozent) genannt. Auch wenn diese Umfrage nicht repräsentativ ist, so bestätigt sie doch den Eindruck der vergangenen Wochen.

Das äußerst knappe Ergebnis des Bürgerentscheids zeigt, wie gespalten die Bevölkerung bei dieser Frage ist. 10 613 Wähler (50,94 Prozent) stimmten mit Ja und damit gegen das Miramarprojekt. 10 221 Bürger (49,06 Prozent) stimmten mit Nein und damit für ein Hotel und Parkdeck.

Quorum erreicht

Auch das sogenannte Quorum wurde erreicht. Die Gemeindeordnung legt fest, dass die Mehrheit mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen muss, damit die Entscheidung für den Gemeinderat bindend ist. Tatsächlich repräsentieren 10 613 Ja-Stimmen 30,93 Prozent aller Wahlberechtigten.

Beschluss wird aufgehoben

Damit steht fest, dass der Beschluss des Gemeinderates zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich „Freizeitbad Waidallee“ und die damit einhergehende Änderung des Flächennutzungsplans aufgehoben wird. Gewissermaßen haben die Bürger den Gemeinderat überstimmt und damit die Pläne für den Bau eines Hotels und eines Parkhauses beerdigt.

Waid und Ofling im Fokus

Schon am Sonntagabend ließ das Ergebnis der direkt ans Miramar angrenzenden Wohngebiete aufhorchen: 62,39 Prozent der Einwohner von Waid und Ofling, die am Sonntag im Wahllokal ihre Stimmen abgaben, machten bei Ja ihr Kreuzchen. Nur 37,61 Prozent stimmten mit Nein.

Dass am Sonntag zwischendurch ausgerechnet dort, aber auch in anderen Wahllokalen, die Stimmzettel für den Bürgerentscheid knapp wurden und von Boten des Wahlamtes nachgeliefert werden mussten, ist eine der kuriosen Randnotizen dieses Wahltages.

Was bei den Ergebnissen in den Wahllokalen der Stadtteile auffällt: Je weiter ein Stadtteil vom Waidsee entfernt ist, umso größer war die Zustimmung zum Miramarprojekt – und umgekehrt. In allen Odenwald-Stadtteilen gab es eine Mehrheit für den Bau von Hotel und Parkhaus. Briefwähler finden allerdings keinen Eingang in diese Statistik, weil diese nur mit erheblichem Aufwand einem Wohnort zugeordnet werden können.

So haben die Stadtteile abgestimmt

Nachfolgend die Einzelergebnisse (ohne Briefwähler) der Stadtteile; Angaben in Prozent:

Waid/Ofling: Ja 62,39 / Nein 37,61.

Hohensachsen: Ja 55,62 / Nein 44,38.

Müll: Ja 55,04 / Nein 44,96.

Weststadt: Ja 54,76 / Nein 45,24.

Nordstadt: Ja 54,01 / Nein 45,99.

Innenstadt: Ja 53,95 / Nein 46,05.

Lützelsachsen: Ja 51,53 / Nein 48,47.

Sulzbach: Ja 49,36 / Nein 50,64.

Rippenweier: Ja 48,44 / Nein 51,56.

Ritschweier: Ja 45,51 / Nein 54,49.

Oberflockenbach: Ja 44,79 / Nein 55,21.

Briefwähler: Ja 47,16 / Nein 52,84.

Was sagt die IG Waid?

Ebenso enttäuscht wie überrascht vom Ergebnis des Bürgerentscheids äußerte sich am Montag Margarete Wacker, die Sprecherin der IG Waid. Ihr Vorstand hatte gemeinsam mit der IG Ofling, der Stadtverwaltung und dem Miramar den Vorschlag für das Hotel und das Parkhaus entwickelt, um die Verkehrs- und Parkprobleme in der Nachbarschaft zu lösen. „Wir haben das Projekt in dem guten Glauben begleitet, dass die Mehrheit unserer Mitglieder dahinter steht“, sagte Wacker. Dass dies offenbar nicht für die ganze Bevölkerung der Waid und Ofling gilt, müsse sie natürlich akzeptieren. „Vielleicht wäre es doch besser gewesen, die Stadt hätte vor dem Gemeinderatsbeschluss eine Befragung aller Einwohner von Waid und Ofling durchgeführt“, so Wacker: „Das hätte uns womöglich eine Menge Ärger erspart.“

Gleichwohl frage sie sich, wie es jetzt weitergehen soll. Andere Vorschläge – wie zum Beispiel die Ausweisung von Anwohnerparkplätzen und Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes an Spitzentagen von Miramar und Strandbad habe man schon vor Jahren gefordert. Doch aus dem Rathaus sei dann immer nur die Auskunft gekommen, dass dies nicht möglich sei. Auch deshalb habe der Vorstand der IG Waid so große Hoffnungen in den Gemeinderatsbeschluss vom September 2023 gesetzt, der erstmals die Perspektive eröffnet habe, dass sich wirklich etwas zum Besseren ändert. Jetzt stehe man wieder ganz am Anfang. Und natürlich werde man den Dialog mit der Stadt suchen; „für wirklich neue Ideen“ der Bürgerinitiative (BI) Naherholung Waidsee sei sie offen, so Wacker.

Was sagt die IG Ofling?

Dass sich am Sonntag das Lager der Kritiker des Miramarprojektes am Ende knapp durchsetzte, habe ihn schon erstaunt, sagte Stefan Brems vom Vorstand der IG Ofling auf WN-Anfrage. Wirklich überrascht habe ihn aber das eindeutige Votum der Bewohner von Waid und Ofling, nachdem sich bei einer Umfrage unter den Mitgliedern der IG Ofling kurz zuvor noch eine knappe Mehrheit für das Parkhaus und das Hotel ausgesprochen hatte. Aber natürlich akzeptiere er das Ergebnis und freue sich über die hohe Wahlbeteiligung.

Brems sieht jetzt in erster Linie die BI und die Stadtverwaltung in der Verantwortung, zumindest die drängendsten Probleme im Umfeld des Waidsees zu lösen. Dazu gehöre für ihn vor allem die seit Jahren geäußerte Forderung, wenigstens sicherzustellen, dass auch an Spitzenbesuchstagen Rettungswagen in der Ofling und der Waid durchkommen.

Weitere Stellungnahme des Miramar

Auch der Betreiber des Miramar, Marcus Steinhart, meldete sich am Montag noch einmal zu Wort: „Die Chance für eine Lösung des Parkdrucks und eine wirtschaftliche Entwicklung wird von der Mehrheit nicht gewünscht. Also bleibt alles, wie es ist.“ Sein Dank galt allen Beteiligten, die seit dem Spätsommer 2019 die vorgelegte Lösung gemeinsam erarbeitet hätten. Doch leider habe sich letztlich die BI mit einer „emotionalisierten Angstkampagne“ beim Bürgerentscheid durchgesetzt. Angesichts der knappen Entscheidung stelle er sich aber doch die Frage, wer was gewonnen oder verloren habe. Steinhart wörtlich: „Wir haben Zeit und Geld für die bisherigen Planungen verloren. Was hat die Bürgerinitiative gewonnen? Was bedeutet dieses Signal für den Standort Weinheim?“ Für das Miramar seien die Planung und die Debatte über den Parkdruck damit jedenfalls beendet.