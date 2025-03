Moment Mal: Königsnuss und Reiterfleisch

Manche Namen sind ja einfach genial. „Arabisches Reiterfleisch“ ist so einer. Vor dem geistigen Auge schwanken ganze Nomadenstämme auf Kamelrücken durch die Wüste, und am Lagerfeuer wird der Feierabend mit frisch erlegten Kaninchen eingeläutet. Das Gericht mit der klangvollen Bezeichnung wurde vor 70 Jahren durch Fernsehkoch Clemens Wilmenrod bekannt gemacht. Wilmenrod behauptete später in einem Buch, genauso habe er das Rezept kennengelernt.