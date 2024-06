Nach Messerattacke in Mannheim: Wohnung in Heppenheim durchsucht

Am Freitagvormittag griff ein 25-Jähriger auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Personen mit einem Messer an. Insgesamt verletzte er dabei sieben Menschen, teilweise schwer. Unter den Verletzten ist ein Polizeibeamter und der Islamkritiker Michael Stürzenberger. Der Polizist soll in Lebensgefahr schweben.