Die Dr.-Walter-Schmitt-Anlage an der Heinrich-Beck-Halle und der Carl-Diem-Weg in Großsachsen werden nicht umbenannt, sondern erhalten ein Zusatzschild. Darauf wird auf die Nazi-Vergangenheit der beiden Personen hingewiesen. Darüber entscheidet der Hirschberger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr.