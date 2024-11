Netto in Laudenbach schließt schon jetzt

„Wir planen langfristig“, hatte ein Vertreter von Netto bei der Eröffnung des Einkaufsmarktes am Südring in Laudenbach im November 2021 verkündet. Doch jetzt ist Schluss. Nicht erst am 15. November, wie zunächst geplant, sondern schon am Samstag, 2. November. Allen politischen Bemühungen zum Trotz schließt die Filiale. Weil in den vergangenen Wochen immer wieder Fragen im Rathaus eingingen, informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung zum aktuellen Stand. Darin heißt es: „Die Gemeinde ist um die Lebensmittelversorgung im Ortskern bemüht und hat ein Kaufangebot an die Grundstückseigentümer gemacht. Doch es bleibt dabei: Die Entscheidung liegt – genau wie bei der Filialschließung – nicht in der Hand der Gemeinde.“