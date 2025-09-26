Kinderbetreuung Neue Gesichter für Weinheims Kitas Berufsleben: Stadt begrüßt zwölf Auszubildende und Freiwillige im Amt für Bildung und Sport. 26.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stadt Weinheim Auch mit diesen Büchern müssen sich die neuen Auszubildenden in den kommenden Jahren beschäftigen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Rekord-Azubijahr Stadt Weinheim: So viele Azubis wie noch nie Stadtverwaltung begrüßt so viele Nachwuchskräfte wie nie zuvor – Neue Ausbildungsangebote im Programm 18.09.2025 Justiznachwuchs 360 Auszubildende starten in der hessischen Justiz Zum Beginn des Ausbildungsjahres begrüßt das Ministerium neue Auszubildende - deutlich mehr als im Vorjahr. 01.09.2025 Kindertagesstätten und Grundschulen Keine höheren Gebühren für Kinderbetreuung in Weinheim Die Belastungsgrenze für Familien ist erreicht, findet die Mehrheit des Weinheimer Gemeinderats, auch wenn die Kosten für die Stadt bei der Kinderbetreuung weiter steigen und der städtische Haushalt schon jetzt ein hohes Defizit aufweist. 10.04.2025 Bildung Bensheim: Ausbildungs- und Studieninfotag Ausbildungs- und Studieninfotag am kommenden Dienstag in der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. 21.03.2025 Soziales FDP fordert bessere Karrierechancen für Kita-Fachkräfte Weniger als drei Wochen vor der Hessen-Wahl ist der Wahlkampf auch in der Plenardebatte im Landtag spürbar. Etwa beim Dauerstreitthema frühkindliche Bildung. 19.09.2023