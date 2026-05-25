Drogenprävention

Neuer Chef, treue Stützen: Suchtberatung Weinheim sortiert sich frisch

Der Verein steht stabil da, doch die langfristige Sicherung bleibt ein Thema...

Der Vorstand der Suchtberatung Weinheim (von links): Jochen Bickel, Jürgen Häuser, Wolfgang Lange, Michael Hettwer, Wolfgang Schäfer, Dr. Friedrich-Karl Schmidt, Dr. Steffen Neuendorff, Stefan Hunenbart. Foto: Suchtberatung Weinheim
Der Vorstand der Suchtberatung Weinheim (von links): Jochen Bickel, Jürgen Häuser, Wolfgang Lange, Michael Hettwer, Wolfgang Schäfer, Dr. Friedrich-Karl Schmidt, Dr. Steffen Neuendorff, Stefan Hunenbart.
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