Drogenprävention Neuer Chef, treue Stützen: Suchtberatung Weinheim sortiert sich frisch Der Verein steht stabil da, doch die langfristige Sicherung bleibt ein Thema... 25.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Suchtberatung Weinheim Der Vorstand der Suchtberatung Weinheim (von links): Jochen Bickel, Jürgen Häuser, Wolfgang Lange, Michael Hettwer, Wolfgang Schäfer, Dr. Friedrich-Karl Schmidt, Dr. Steffen Neuendorff, Stefan Hunenbart. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: