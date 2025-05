Neues Kapitel: Hemsbacher Weinkönigin bleibt ein weiteres Jahr im Amt 

Hemsbach. Niemand hat je so schön gewinkt. Disneyprinzessinnengleich, im Einklang, rhythmisch, synchron. So aber standen nun Weinkönigin Svenja und die scheidenden Prinzessinnen Melina Weißwange und Larissa Fehrke ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne: Mit feierlicher Zeremonie wurde ab- und neu gekrönt. Bei der Krönungsfeier des 63. Wein- und Blütenfestes wurde dabei aber ein ganz neues und besonderes Kapitel aufgeschlagen: Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte des Festes bleibt die amtierende Königin ein weiteres Jahr im Amt. Svenja Drücker darf das Krönchen behalten. Dass sie dieses Ehrenamt weiterhin gemeinsam mit ihrem Bruder als Kerweparre und ihrem Cousin als Mundschenk begleiten darf, erfüllt sie sichtlich mit Stolz und Freude. „Etwas Schöneres könnte ich mir gar nicht vorstellen“, betonte die Hoheit strahlend.