Neustart der Weinheimer Nachrichten vor 75 Jahren

Foto: Privat

Der ehemalige Chefredakteur der Weinheimer Nachrichten, Heinz Keller (rechts), trat zwar „erst“ 1950 seinen Dienst für die WN an, aber er kann sich noch gut an die Nachkriegsjahre erinnern. 1965 wurde er Lokalchef, 1988 Chefredakteur der Zeitung. 1994 wurde Keller in den Ruhestand verabschiedet. Doch bis heute schreibt er lokalhistorische Beiträge für die WN, die von den Abonnenten sehr geschätzt werden, wie Redaktionsleiter Carsten Propp aus vielen Leserrückmeldungen weiß. Von Heinz Keller (Kürzel: -ell) stammt auch dieser Beitrag.