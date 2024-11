Heinz Keller (94) - Erzähler der Weinheimer Geschichte

Den Begriff des Stadtschreibers kann man in Weinheim neu definieren. Wahrscheinlich ahnte Heinz Keller selbst nicht, wie umfangreich die Sammlung seiner stadtgeschichtlichen Texte zu Personen, Orte und Ereignisse von Weinheim werden würde, als er Ende der 70er-Jahre in den Weinheimer Nachrichten seine Serie „Erinnern Sie sich?“ startete, die er ab 1994 im Ruhestand fortsetzte. 104 Beiträge sind es geworden, und der Förderkreis hat sie auf der Homepage des Museums der Stadt Weinheim zu einem lesenswerten, bebilderten Archiv zusammengefasst. Bei der Präsentation des Heinz Keller-Zeitungsarchivs am Dienstag im Museum saß der Autor vor Plakaten mit seinen Texten an der Wand und stellte am Ende seines Gesprächs mit Förderkreis-Vorsitzendem Götz Diesbach fest: „Ich bin ein Erzähler, kein Historiker.“