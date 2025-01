Pakettransporter bleibt in Weinheimer Grundelbach stecken

Laut einer Meldung der Polizei endete am Donnerstag gegen 18 Uhr eine rückwärts gefahrene Tour in der Stadtmühlgasse mit einem unfreiwilligen Boxenstopp. Ein Paketfahrer war gerade dabei, seinen Transporter in nördliche Richtung zu manövrieren, als er den Bachlauf auf der linken Straßenseite schlichtweg übersah. In der Folge landete der Wagen mit den beiden linken Rädern im Bach. Dabei setzte der Transporter auf beiden Achsen auf und machte jede Weiterfahrt unmöglich.