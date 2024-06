Polizei Heppenheim nimmt Exhibitionisten fest

Ein 45 Jahre alter Mann soll sich am Montagmittag "An der Schneidmühle" in Heppenheim vor zwei minderjährigen Kindern in "schamverletzender Weise" gezeigt haben, so schreibt es die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wird sich wegen exhibitionistische Handlungen strafrechtlich verantworten müssen, heißt es weiter.