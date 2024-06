Polizei nimmt in Heppenheim Exhibitionisten fest

Gegen 16.15 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei verständigt. Die Frau meldete einen Unbekannten im Bereich eines Parkplatzes in der Hagenstraße, der augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vornahm, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Beamten konnten den Beschriebenen im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Der 52-Jährige wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.