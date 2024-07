Polizei zieht in Heppenheim lautes Quad aus dem Verkehr

Die Ordnungshüter führten mehrere Kontrollen in Fürth -Krumbach durch und überwachten zudem das Fahrverbot für Motorräder auf der Landesstraße 3409 zwischen Rimbach -Zotzenbach und Wald-Michelbach . Grobe Verstöße konnten die Beamten im Weschnitztal erfreulicherweise nicht feststellen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

"Motorradlärm ist vor allem im Bereich Odenwald ein großes Ärgernis für die Bevölkerung" so der Leiter der Polizeistation Heppenheim, Erster Polizeihauptkommissar Gerald Gürtelschmied. "Die Beamten kontrollieren deswegen vor allem in den Sommermonaten verstärkt Motorräder, aber auch Quads und ähnliche Fahrzeuge".

Die Motorradsaison ist bereits in vollem Gange. Was für die einen Spaß und Freude bedeutet, ist den anderen ein Dorn im Auge. Vor allem Anwohner leiden häufig unter dem Lärm der lauten Maschinen. Die Polizei kontrolliert deswegen besonders häufig.

Filmreife Szenen in Heppenheim

So auch am Sonntag gegen 17.30 Uhr, als eine Streife auf der Bürgermeister-Kunz-Straße unterwegs war. In fast filmreifer Manier drifteten zwei Quads auf der Bundesstraße 460. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten starke Überschreitungen des erlaubten Lärmpegels fest. Bei einem der Gefährte 104 statt der erlaubten 87 Dezibel.

Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

Die beiden Quads wurden zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen abgeschleppt. Bei einem der Quads waren die Mängel so gravierend, dass in letzter Konsequenz die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Fahrer erwarten neben einer Geldbuße und einem Punkt in Flensburg auch die Kosten für den Abschleppdienst und den Sachverständigen. Zudem muss sein Fahrzeug wieder in einen einwandfreien Zustand gebracht werden. In diesem Zusammenhang kann insgesamt durchaus ein vierstelliger Betrag fällig werden. Den anderen Fahrer erwartet wegen seines Drifts ein Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.