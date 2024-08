Prozess gegen Weinheimer Psychiater: Strafbefehl gegen mutmaßlichen Vermittler

Der 50-jährige Psychiater, der vergangene Woche vom Landgericht Mannheim wegen diverser Betäubungsmitteldelikte verurteilt wurde, will die Entscheidung der Kammer anfechten. Wie Gerichtssprecher Dr. Joachim Bock auf Anfrage erklärt, legte der Anwalt des Arztes, der zuletzt in Weinheim praktizierte, Revision ein.

Die Revision ist ein Rechtsmittel im Strafprozess, das die Überprüfung eines Urteils durch ein höheres Gericht ermöglicht. Dabei wird nur die rechtliche Seite des Urteils, nicht aber die Tatsachenfeststellung, geprüft. Ziel ist es, Verfahrensfehler aufzudecken, die das Urteil beeinflusst haben könnten. Ein Revisionsantrag kann zur Aufhebung oder Änderung des ursprünglichen Urteils führen.

Strafe erscheine hoch

Das ursprüngliche Urteil, das lautete im Fall des 50-Jährigen: Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten und Berufsverbot von zwei Jahren wegen des Erwerbs, der Anstiftung zur Einfuhr, des Besitzes und des gesetzeswidrigen Verschreibens von Betäubungsmitteln. Konkret ging es um den Besitz von 42 Gramm MDMA und zwei Trips LSD sowie den Erwerb von 5 Gramm Kokain. Außerdem hat er 96 Gramm DMT-Pflanzen aus Holland bestellt. Bei Dimethyltryptamin handelt es sich um einen halluzinogenen Wirkstoff. Als gesetzeswidrig befand das Landgericht ebenfalls das Verschreiben von synthetischen Opioiden in 88 Fällen an zwei Männer, die bereits bei einem anderen Arzt Ersatzstoffe für ihre Opiumsucht bekommen hatten. Dennoch blieben am Ende des Prozesses nur 91 von ursprünglich fast 300 Anklagepunkten übrig.

Rechtsanwalt David Stadion dämpft jedoch allzu hohe Erwartungen. Der Jurist hat im Prozess um den Psychiater die mitangeklagte und freigesprochene Arzthelferin vertreten. Der Rechtsanwalt ist in der Kanzlei von Christian Kunath, Verteidiger des Psychiaters, tätig und beantwortet die Anfrage unserer Redaktion in dessen Vertretung. Stadion: „Es wird in dieser Sache schwierig werden, Rechtsfehler festzustellen.“ Genauer lasse sich das aber erst einschätzen, sobald das schriftliche Urteil vorliegt. Die Strafe, die der Psychiater erhalten hatte, erscheine recht hoch. „Der Strafrahmen gibt es aber her“, so der Jurist. Die große Frage werde sein, ob das Gericht die richtigen Begründungen formuliert hat.

Wer hat die „Deals“ gemacht?

Eine der zentralen Fragen des Prozesses gegen den Psychiater war, ob der 50-Jährige Bargeldzahlungen gegen die Verschreibung von Cannabis-Rezepten und Fahrtüchtigkeitsbescheinigungen entgegengenommen hatte. Verdeckte Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) konnten das nicht nachweisen. Ein LKA-Beamter hat während seiner verdeckten Ermittlung als vermeintlicher Patient zwar Geld für die Vermittlung und das Rezept bezahlt. Das Geld floss aber an einen mutmaßlichen Mittelsmann und nicht an den Psychiater selbst. Ein weiteres Beweismittel, die Aufzeichnung eines Telefonates durch das LKA Dresden, schied aus, weil sie laut dem Vorsitzenden Richter Olaf Rinio nur Absichtserklärungen beinhalteten. Das habe etwa so geklungen: „Ich fahre da und da hin und bezahle so und so viel für die Vermittlung.“

Der Mediziner wiederum hat bereits zu Beginn der Verhandlung angegeben, dass „Deals“ wie dieser hinter seinem Rücken gemacht worden seien. Von einem Mann, den er als Freund wähnte und der als Security und Praxishelfer bei dem Mediziner tätig war.