Radfahrerin bei Unfall in Hirschberg leicht verletzt

Am Donnerstag, dem 6. Juni, kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 85-jährigen Fiatfahrer und einer 21-jährigen Radfahrerin in Hirschberg. Der Polizei zufolge war der 85-Jährige auf der Bergstraße unterwegs und wollte an einer Ampel nach links in die Heddesheimer Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Unfall mit der 21-jährigen Radfahrerin, die auf ihrem Rennrad an der für sie grünen Fußgängerampel die Heddesheimer Straße querte.