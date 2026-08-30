Feuerwehr im Einsatz

Rauchwolken über Mannheim – Bäckerei brennt

Feuerwehrleute löschen einen Brand in Mannheim. Bislang ist noch vieles unklar.

Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - In einer Bäckerei in einem Mannheimer Industriegebiet ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr steigen große Rauchwolken in den Himmel auf. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Der Brand in dem Gebäudekomplex sei inzwischen unter Kontrolle, so die Feuerwehr weiter. Verletzte gibt es ersten Erkenntnissen zufolge bislang nicht. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

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