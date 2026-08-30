Rauchwolken über Mannheim – Bäckerei brennt
Feuerwehrleute löschen einen Brand in Mannheim. Bislang ist noch vieles unklar.
Mannheim (dpa/lsw) - In einer Bäckerei in einem Mannheimer Industriegebiet ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr steigen große Rauchwolken in den Himmel auf. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Der Brand in dem Gebäudekomplex sei inzwischen unter Kontrolle, so die Feuerwehr weiter. Verletzte gibt es ersten Erkenntnissen zufolge bislang nicht. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens äußerte sich die Polizei zunächst nicht.