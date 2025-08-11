Weinheimer Kerwe Regatta: Kinder kapern in Weinheim den Gerberbach Am Kerwemontag gehen rund 200 fantasievoll gebastelte Boote an den Start. von Iris Kleefoot 11.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Fotografie Bei Sonnenschein und bester Laune ließen kleine Kapitäne ihre selbstgebauten Boote zu Wasser. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Freizeittipp Altstadt-Volksfest in der Zweiburgenstadt: Weinheimer Kerwe für Kinder Auch für Kinder ist wieder viel dabei: von Kerwerutsche, über das Kinderfest der Blüten bis hin zur Gerberbach-Regatta am Kerwemontag. 05.08.2025 Schon ein bisschen „kerwös“? Weinheimer Kerwe 2025: Alles, was man wissen muss! Wann geht’s los? Wo steigt die beste Party? Warum fliegen Drohnen über den Köpfen der Gäste? Und warum steht der Lange Tisch plötzlich im Schlosspark? Hier gibt's die Antworten auf alle wichtigen Fragen. 01.08.2025 Weinheim Die Gerberbach ist fast ausgetrocknet Der kleine Bach durch die Weinheimer Altstadt ist aktuell nur ein Schatten seiner selbst. Ist der Klimawandel schuld? Nein, sagt die Stadt. Der Grund ist sogar erfreulich. 30.07.2024 Weinheim Gerberbach-Regatta: Über 150 Boote am Start Am Kerwemontag lassen die Kinder ihre Schiffe zu Wasser. Und einige sind dabei ganz schön „kerwös“ 14.08.2023 Weinheim Das erwartet Besucher auf der Weinheimer Kerwe Das Rathaus gibt das Programm für die Altstadtkerwe 2023 bekannt: Neben Illumination und Regatta versprechen rund 50 Fahrgeschäfte und Stände turbulenten Spaß. 05.08.2023