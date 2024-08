Die Gerberbach ist fast ausgetrocknet

Tief ist sie ja eigentlich nie, die Gerberbach*, die durch das historische Weinheimer Viertel unterhalb des Marktplatzes fließt. Doch aktuell bietet sie ein Bild, das kaum trauriger sein könnte. Ein paar lahme Pfützen führt ihr Bett, aber das war's dann auch schon. Ist am Ende gar der Klimawandel schuld? Weinheims Pressesprecher Roland Kern gibt Entwarnung und verrät, warum der aktuelle Zustand der Gerberbach eigentlich ein Grund zur Freude ist. Es sind Kerwe-Vorbereitungen! "Vor der Kerwe wird der Bach immer abgestellt und im Kerwegebiet vom Bauhof gereinigt, das passiert in den nächsten Tagen. Dann wird wieder Wasser eingelassen. Falls das Wasser knapp wird, kann es sein, dass vor der Kerwe nochmal gestaut wird, damit es spätestens zur Gerverbachregatta so richtig flutscht", sagt Kern.

Bei der Kerwe-Eröffnung 2017 war das Wetter nicht ganz so gut. Viele Besucher brachten in weiser Voraussicht einen Regenschirm mit.

Vom Balkon des Alten Rathauses am Marktplatz in Weinheim wird die Kerwe feierlich eröffnet. Unter anderem spricht der Oberbürgermeister, aktuell ist das Manuel Just.

Nach der Eröffnung erst einmal ein kühles Bier: Die Teilnehmer in Tracht haben es vor allem an heißen Kerwetagen nicht einfach. Eine Erfrischung ist da umso wichtiger.

Die Weinheimer Kerwe beginnt am Freitag, 9. August, und endet am Montag, 12. August. Gefeiert wird rund um den Marktplatz, an der Rote-Turm-Straße, am Weinheimer Schloss und natürlich auch im historischen Gerberbachviertel. Und dort spielt die Gerberbach selbstverständlich eine wichtige Rolle, nicht nur als Namensgeber. Wie herrlich ist es, sich am Rand niederzulassen und bei einem Gläschen die vorbeiflanierenden Kerwegäste zu beobachten? Die Gerberbachregatta, bei der Kinder ihre selbstgebastelten Boote zu Wasser lassen und sich ein spannendes Rennen liefern, beginnt am Montag, 12. August, um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.